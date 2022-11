Eerste paal nieuwe brandweerkazerne in Stellendam

De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Stellendam is begonnen. Vrijdag 18 november 2022 werd de eerste paal geslagen door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

De bouw is een belangrijk moment voor de blusploeg van Stellendam. “Met deze kazerne is de kop van Goeree-Overflakkee weer voor jaren van brandweerzorg voorzien en voorbereid op de crises van morgen”, zo stelde directeur Littooij bij het slaan van de eerste paal.

De Stellendamse brandweermannen- en vrouwen kijken enorm uit naar het nieuwe moderne pand. De oude kazerne aan de Deltastraat voldeed niet meer. De nieuwe tankautospuit, die een jaar geleden in gebruik werd genomen, was te hoog en paste niet meer. Een verbouwing van het huidige pand bleek geen optie, dus de keuze viel op nieuwbouw.

Rood baken

“De brandweer van Stellendam is letterlijk het oude jasje van de kazerne ontgroeid”, zo omschreef de burgemeester de noodzaak. De nieuwe kazerne komt aan de Hinder, op het bedrijventerrein in Stellendam. De Hinder is de naam van een zandbank in het kustwater tussen Goeree en Voorne. De burgemeester maakte in haar toespraak bij het eerst paal-moment de vergelijking met de rode lichtschepen die vroeger bij een zandbank lagen om schepen te waarschuwen en opvarenden veilig te houden. “Door deze schepen als markering werden levens gered. Hoe mooi is het dat hier dan ook een rood baken in de vorm van een kazerne komt, met hetzelfde doel: zorgen voor onze veiligheid.”

De nieuwe kazerne wordt een duurzaam gebouw: Op het dak komen zonnepanelen en de kazerne is volledig gasloos. Een warmtepomp en vloerverwarming verwarmen het pand. Met het slaan van de eerste paal van de nieuwe kazerne is ook een start gemaakt met de bouw van Selfstorage Stellendam. Deze loods komt tegen de nieuwe kazerne aan. De verwachting is dat het gebouw in de zomer van 2023 wordt opgeleverd.