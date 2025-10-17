 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Extra budget voor agrarisch natuurbeheer in 2026

Foto

De provincie Zuid-Holland stelt in 2026 een extra bedrag van 7,5 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het geld gaat naar tien agrarische collectieven in de provincie, die hiermee meer beheercontracten kunnen afsluiten met boeren. Via deze contracten nemen boeren maatregelen op hun land ten gunste van onder andere weide- en akkervogels, landschap, dooradering en waterkwaliteit.

De contracten bestaan uit verschillende pakketten met concrete maatregelen, zoals het aanleggen van kruidenrijke graslanden, akkerranden en plas-drassen, uitgesteld maaien, extensief weiden en het inzaaien van bloemstroken.

BoerenNatuur
Boeren die interesse hebben om mee te doen, kunnen zich melden bij de veldmedewerkers van hun regionale collectief. Deze medewerkers ondersteunen bij het kiezen van geschikte pakketten en begeleiden het aanvraagproces. Een overzicht van de pakketten en contactpersonen is beschikbaar via de betreffende collectieven en via BoerenNatuur Zuid-Holland, de koepelorganisatie van de agrarische collectieven in de provincie.

