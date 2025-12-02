Dorpsraad Ooltgensplaat groeit, verbindt en vernieuwt

In het radioprogramma Op de Hoagte wordt een serie uitzendingen gemaakt waarin de dorpsraden van Goeree-Overflakkee centraal staan. In deze afleveringen schuiven vertegenwoordigers van een dorpsraad aan om te vertellen over hun werkzaamheden, activiteiten en de thema’s die in hun dorp spelen. Op woensdag 26 november 2025 was het de beurt aan Gert den Tuinder van de Dorpsraad Ooltgensplaat.

De Dorpsraad Ooltgensplaat is een energieke vrijwilligersorganisatie die zich inzet om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. De vereniging onderhoudt contact met inwoners, verenigingen, bedrijven en overheden en werkt met een bescheiden budget uit gemeentelijke subsidie en sponsorbijdragen om initiatieven in het dorp te ondersteunen.

De mensen achter de Dorpsraad

Gert den Tuinder is sinds anderhalf jaar actief in de Dorpsraad. “Ik ben in de dorpsraad gegaan omdat ik iets terug wilde doen voor het dorp,” vertelt hij. Samen met zeven andere leden en vier projectleiders werkt hij aan projecten die Ooltgensplaat mooier en leefbaarder maken. De Dorpsraad werkt nauw samen met verenigingen en kerkgemeenschappen en betrekt inwoners bij besluiten en initiatieven. “We zitten midden in het dorp, niet boven het dorp,” zegt Gert. Dat blijkt uit recente initiatieven zoals de kerstactie op de Kaai, waar inwoners gezamenlijk een kerstmarkt en activiteiten kunnen beleven. “Wie goed doet, goed ontmoet,” aldus Gert.

Jeugdraad en nieuwe initiatieven

De Jeugdraad speelt een steeds grotere rol binnen het dorp. Ze organiseren activiteiten, bereiken jongeren via TikTok en hebben zelfs landelijke erkenning gekregen. Dit jaar wonnen ze de Landelijke Dorpsvernieuwingsprijs 2025, goed voor een geldbedrag van € 3.000,-. Tevens mag Ooltgensplaat in 2027 Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Dorpsvernieuwingsprijs, waar dorpen uit heel Europa elkaar inspireren met vernieuwende vormen van samenleven, samenwerken en zorgen voor elkaar.

Oud & Nieuw samen vieren

Een van de grootste initiatieven dit jaar is het nieuwe eindejaarsfeest. “We willen met Oud & Nieuw een groot dorpsfeest organiseren, samen met alle verenigingen,” vertelt Gert. Het idee is om de traditionele manier van het elkaar gelukkig nieuwjaar wensen terug te brengen, maar dan veilig en overzichtelijk op een centrale locatie bij de sportvelden van OFB. De Dorpsraad heeft hiervoor spelregels opgesteld en communiceert deze met inwoners, zodat jong en oud op een veilige en gezellige manier samen kunnen vieren. “Het gaat niet alleen om veiligheid, maar ook om traditie en samenhorigheid,” benadrukt Gert.

Verbetering van infrastructuur

Naast evenementen houdt de dorpsraad zich ook bezig met praktische zaken zoals verkeersveiligheid en infrastructuur. Zo werd de staat van de lange weg besproken met het waterschap, waarbij via een Facebook-enquête 27 belangrijke punten werden verzameld. Belangrijke aandachtspunten waren veiligheid op kruisingen, betere verlichting en een maximale snelheid van 60 km/u. “Het gaat om praktische oplossingen die het dorp veiliger maken,” aldus Gert.

Verkiezingsdebat

Voor 2026 heeft de dorpsraad een primeur. De jeugdraad van Ooltgensplaat gaat een verkiezingsdebat op 28 februari organiseren, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Alle dorpsraden uit de regio worden uitgenodigd, inclusief de Jeugdraad van Sommelsdijk. Een gespreksleider zal in gesprek gaan met de politieke partijen over de toekomst van de dorpen. “Het doel is dat inwoners beter geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen en dat er begrip ontstaat voor verschillende standpunten,” zegt Gert.

De Dorpsraad Ooltgensplaat laat zien dat lokale betrokkenheid en samenwerking veel kunnen betekenen voor een dorp. Met de actieve Dorpsraad, de Jeugdraad, en initiatieven zoals het eindejaarsfeest, groeit het dorp naar een nog hechtere, leefbaardere en gezelligere gemeenschap.

