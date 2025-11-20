 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Extra controle op zwerfvafval: boetes tot 180 euro

De gemeente laat de komende tijd extra toezien op het weggooien van afval op straat. Buitengewoon opsporingsambtenaren voeren deze controles uit op plekken waar veel zwerfafval ligt, zoals bij scholen en bushaltes. De gemeente zegt dit te doen omdat er steeds meer afval in de openbare ruimte wordt gezien. Met de maatregel wil de gemeente de omgeving schoon houden en inwoners laten weten welke gevolgen het heeft als afval niet in een prullenbak belandt.

De gemeente wijst erop dat zwerfafval zorgt voor een rommelige straat en dat het kan leiden tot stank en ongedierte. Ook schade aan de natuur speelt mee: dieren kunnen afval opeten of erin vast komen te zitten, en veel materialen breken maar langzaam af.

De boa’s letten daarom extra op mensen die afval laten vallen. Wie wordt betrapt, kan een boete krijgen die kan oplopen tot € 180,-. Volgens de gemeente is dit eenvoudig te voorkomen door afval in een prullenbak te gooien.

Donderdag 20 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

