Fascinatie voor reptielen en spinachtigen: hobbyist Jack Westhoeve deelt zijn passie





Voor veel mensen roepen slangen, schorpioenen en vogelspinnen vooral gevoelens van angst op. Voor Jack Westhoeve zijn het juist fascinerende dieren waar hij al van jongs af aan een bijzondere interesse voor heeft. Tijdens het radioprogramma Op de Hoagte vertelde hij over zijn hobby: het houden van reptielen en andere exotische dieren in terraria.

“Dat is eigenlijk een stukje fascinatie. En dat zat er al in vanaf kinds af aan. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je de knoop doorhakt en je eerste diertje aanschaft. En daar ga je steeds meer over leren.” Zijn eerste dier was niet meteen een reptiel, maar een vogelspin. Inmiddels is zijn hobby flink uitgebreid. In zijn woonkamer staat een wand met tientallen terraria waarin verschillende dieren leven. “Ik heb één wand in de woonkamer. Daar staan denk ik een goede veertig terraria met spinnen, schorpioenen en dat soort beestjes. En een aantal grotere terraria voor een aantal slangen.”

Onbegrepen dieren

Volgens Westhoeve hebben veel mensen een verkeerd beeld van reptielen en spinachtigen. Angst en vooroordelen spelen daarbij een grote rol. Juist daarom probeert hij met presentaties en demonstraties mensen kennis te laten maken met deze dieren. “Heel veel mensen vinden ze inderdaad eng, smerig. Zijn er bang voor. En ik heb zoiets van: dat is totaal ongegrond. Het zijn eigenlijk een beetje onbegrepen dieren.”

Tijdens lezingen en gastlessen op scholen neemt hij regelmatig dieren mee om ze van dichtbij te laten zien. Dat helpt volgens hem om het beeld te veranderen. “Ik probeer mensen te laten zien wat voor bijzondere en mooie dieren dit zijn. Dat de angst die men heeft ongegrond is.”

Koudbloedige dieren

Reptielen zijn koudbloedige dieren en hebben daarom specifieke omstandigheden nodig om gezond te blijven. In een terrarium moet het klimaat nauwkeurig worden geregeld met warmte en verlichting.

Westhoeve benadrukt dat reptielen een andere relatie met hun eigenaar hebben dan bijvoorbeeld honden of katten. “De slangen herkennen je en die accepteren je. Het is niet dat je daar een band mee opbouwt. Dat zit daar niet in. Dat is op een heel andere manier dan wanneer je een hond of kat hebt.”

Een van zijn slangen is een koningspython, ook wel balpython genoemd. Deze soort is populair onder reptielenhouders vanwege het rustige karakter. “Dit is een volwassen vrouwtje. Die heb ik nu zo’n zeven jaar.”

Voeding en verzorging

De verzorging van reptielen en spinachtigen vraagt specifieke kennis. Zo krijgen slangen bijvoorbeeld ingevroren prooidieren die eerst worden ontdooid. “Deze krijgt om de drie weken een volwassen rat. Die koop je ingevroren. Als het voedertijd is, ontdooi je zo’n prooi en met een tang bied je die aan de slang aan.”

Ook vogelspinnen en schorpioenen hebben hun eigen dieet. Zij eten voornamelijk insecten zoals krekels en kakkerlakken. Veel soorten zijn bovendien opportunistische jagers die rustig afwachten tot er een prooi langskomt.

Kijkdieren

Voor Westhoeve zit de charme van de hobby vooral in het observeren van het gedrag van de dieren in een natuurlijke omgeving. Hij richt daarom veel terraria bioactief in, met planten en bodemorganismen die helpen het ecosysteem in stand te houden.

“Het zijn vooral kijkdieren. Je kan het vergelijken met een aquarium, alleen dan droog. En je hebt er veel minder onderhoud aan.”

Een rustige vogelspin, die hij vaak gebruikt tijdens presentaties, helpt mensen volgens hem om hun angst te overwinnen. “Wat ik ook heel vaak probeer, is om mensen dit soort dieren te laten hanteren. Om mensen te laten zien dat de angst die ze hebben voor dit soort beesten toch wel een stukje ongegrond is.”

Hoewel niet iedereen meteen enthousiast is, merkt Westhoeve dat nieuwsgierigheid vaak wint van angst. Bezoekers die zijn dieren eenmaal van dichtbij zien, reageren meestal verrast. “Als ze dan eenmaal zien dat het allemaal heel netjes is en alles in het terrarium zit, dan wordt het juist een trekpleister. Dan staan ze wel heel snel te kijken wat het allemaal is.”

Door Internetredactie Omroep Archipel