Jong en oud werken samen voor landbouw en klimaatbestendigheid





Op vrijdag 13 maart 2026 kwamen agrariërs, lokale en provinciale bestuurders, jongeren en partners in de Beroepscampus in Sommelsdijk bijeen tijdens de bijeenkomst ‘Farming for the Future: Boeren met het oog op morgen’. Ze spraken over de toekomst van de agrarische sector op Goeree-Overflakkee en deelden in videobeelden en gesprekken hun ervaringen, ideeën en zorgen.

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde de bijeenkomst samen met vertegenwoordigers uit de landbouw. Wethouder Henk van Putten benadrukte dat de sector bij het eiland hoort en dat betrokken ondernemers met innovatie en samenwerking werken aan de landbouw van morgen. De bijeenkomst sluit aan bij het gebiedsplan Goeree-Overflakkee, dat uitdagingen als droogte, wateroverlast, verzilting en het verbeteren van de waterkwaliteit beschrijft.

Tijdens de middag stonden onderwijs, innovatie, nieuwe vormen van landbouw en kringlooplandbouw centraal. Deelnemers bespraken hoe grondstoffen beter benut kunnen worden, zodat landbouw, natuur en omgeving in balans blijven. Provinciale gedeputeerden Aad Straathof en Arne Weverling gaven aan dat de bijeenkomst helpt om goed aan te sluiten bij wat nodig is op het eiland. Dijkgraaf Jan Bonjer benadrukte de belangrijke rol van water bij een klimaatbestendige landbouw.

De middag werd afgesloten met het lied Fields of Gold, uitgevoerd door zangeres Clementine Volker. Hanneke de Baar, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Goeree-Overflakkee, noemde de bijeenkomst waardevol: “Door elkaar te blijven ontmoeten en samen te werken bouwen we aan een sterke landbouwsector voor de toekomst.”

Door Internetredactie Omroep Archipel