Gratis sportaanbod buiten schooltijd slaat aan bij RGO-leerlingen





Leerlingen van RGO College en RGO Beroepscampus kunnen dit jaar gratis nieuwe sporten ontdekken buiten schooltijd. Het aanbod blijkt een succes, want de activiteiten zitten snel vol en volgens de RGO is er veel enthousiasme onder de leerlingen. Op donderdag 2 april 2026 is de eerste editie van de nieuwe activiteit: mountainbiken. Ook deze sport is inmiddels al helemaal volgeboekt.

Met gevarieerde, buitenschoolse activiteiten wil de RGO leerlingen stimuleren om in beweging te komen en ook te bouwen aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Ze kunnen zich inschrijven via Magister en gratis meedoen dankzij een subsidie die nog tot 2028 loopt. De afgelopen maanden is er onder meer meegedaan aan zelfverdediging, wandklimmen en golfsurfen. Ook organiseert de school sporttoernooien met trefbal, voetbal of badminton.

Speciaal voor het mountainbiken heeft de RGO 25 mountainbikes aangeschaft en kunnen de leerlingen met docent Lichamelijke Opvoeding Rik-Jan Blom de omgeving in. "Het is geweldig om te zien hoeveel enthousiasme er onder de leerlingen is voor mtb: een sportieve uitdaging, leerzaam en plezier in de buitenlucht. Dit past echt bij onze leerlingen en ik kijk ernaar uit om dit structureel te gaan aanbieden", vertelt de docent.

Er is bewust gekozen voor een gevarieerd en opvallend aanbod. Dit trekt meer leerlingen en hiermee wil de school ook jongeren bereiken die thuis minder mogelijkheden hebben om verschillende sporten te ontdekken. "Met het groeiende enthousiasme onder leerlingen ziet de RGO het sportaanbod als een waardevolle aanvulling op het onderwijs", meldt de scholengemeenschap.

Door Internetredactie Omroep Archipel