Visueel beperkte Brian opent bedrijf met inclusieve werkplekken





De twintigjarige Brian uit Ouddorp heeft een visuele beperking, maar laat zich daardoor niet tegenhouden om zijn ondernemersdroom waar te maken. Samen met zijn ouders opende hij op 12 maart 2026 lunchroom Smaak & Blokje, een bijzondere combinatie van horeca en een LEGO-winkel. Met zijn onderneming wil hij niet alleen zijn passie volgen, maar ook werkplekken bieden aan mensen met een beperking.

Door Ron Broekhart

LEGO-fanaat

Brian ontwikkelde al op jonge leeftijd een grote passie voor LEGO. Waar anderen vooral spelen met de bekende bouwsteentjes, zag hij al snel de mogelijkheden om er complexe bouwwerken en creatieve objecten mee te maken. Zijn visuele beperking bleek daarbij geen obstakel. Met veel geduld, gevoel voor vorm en een goed geheugen weet hij zelfs de meest uitgebreide modellen te bouwen.

“Ik bouw via mijn iPad, want een papieren beschrijving kan ik niet lezen. Daarom download ik een pdf-bestand dat ik kan inzoomen. Dat kan ik wel lezen,” vertelt LEGO-fanaat Brian Hameeteman, die als kind al met Duplo speelde. “Van Duplo ga je al snel over naar LEGO.” De jonge ondernemer gaat zelfs een stap verder dan de standaardmodellen. “Ik heb zelf de vuurtoren van Ouddorp gemaakt en ik ben nu bezig met de kerk van Goedereede. Die sets worden niet door LEGO verkocht.”

Businessplan

De onderneming biedt, in samenwerking met Sjaloom Zorg, werkplekken aan acht mensen met een beperking. Met zijn bedrijf wil Brian niet alleen zijn eigen passie volgen, maar ook iets betekenen voor anderen.

“Mijn ouders zijn allebei ondernemend en ik wilde altijd al een eigen bedrijf starten,” vertelt Brian. Volgens zijn moeder, Arjanne Hameeteman, kwam die droom al vroeg naar voren. “Hij zei van jongs af aan dat hij iets wilde doen met horeca in combinatie met LEGO. We lieten hem daar eerst een beetje over fantaseren, totdat hij een paar jaar geleden een businessplan schreef dat er erg goed uitzag. Toen zijn we daar serieus naar gaan kijken, en dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn eigen bedrijf: Smaak & Blokje.”

De werkplekken zijn bedoeld voor deelnemers die kunnen helpen bij verschillende werkzaamheden binnen het bedrijf. Zo kunnen zij in een veilige en stimulerende omgeving meewerken en tegelijkertijd nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Met de opening van zijn onderneming gaat voor Brian een langgekoesterde wens in vervulling.

