89 jaar Concordia: van fanfare tot moderne brassband





Brassband Concordia uit Ouddorp staat aan de vooravond van een bijzonder jubileum. Op 5 maart 1937 werd de vereniging opgericht als Fanfare Concordia, ter ere van het huwelijk van prinses Juliana. In 1977 werd de fanfare omgevormd tot brassband, een verandering ingegeven door een tekort aan leden. "De reden daarvan was dat een brassband wat minder leden nodig heeft dan een fanfare of een harmonie," vertelden Marieke van Splunter en Marieke Tanis tijdens het radioprogramma Op de Hoagte.

Beluister hier de audio.

De vereniging heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een culturele spil in Ouddorp, met jaarlijks terugkerende evenementen zoals het nieuwjaarsconcert, zomeravondconcerten bij Strandtheater De Houten Kaap en samenzang bij de vuurtoren. Ook Sinterklaas wordt elk jaar feestelijk verwelkomd door de pietenband van Concordia.

Concordia onderscheidt zich door een puur koperblazersgeluid, zonder houtblazers, aangevuld met slagwerk. "Wij hebben geen saxofoons, geen klarinetten, helemaal niks," zegt Van Splunter. "Het is alleen koper en slagwerk. Dat geeft een totaal andere muziekbeleving." De muzikale samenstelling vereist nauwkeurige afstemming, van de kleine cornetten voor de jeugd tot de solisten in de grote band. Dirigent René Nelis en zijn vrouw Tessa Nelis spelen een cruciale rol in het opleiden van nieuwe leden en het samenstellen van het repertoire.

De brassband hecht veel waarde aan jeugdontwikkeling. Van Splunter vertelt: "Wij werven nu gemiddeld één keer per jaar. Dan werven we met name jeugdleden. Volwassen leden zijn ook welkom." Kinderen starten vaak op cornet, waarna ze kunnen doorstromen naar het opstaporkest en uiteindelijk de grote band. Zo blijft de vereniging levendig en toekomstbestendig.

Concordia combineert traditioneel brassbandrepertoire met moderne invloeden. "We hebben pas geleden het nummer Flight gespeeld. Dat verbeeldde een vliegtuig dat tussen de bergen door vloog. Op een gegeven moment stortte het bijna neer, maar kon net op tijd weer de lucht in. Happy end," vertelt Marieke Tanis. Ook marsmuziek, klassieke en populaire werken komen aan bod, zodat ieder lid en ieder publiekslid iets van zijn gading vindt.

Naast reguliere concerten treedt Concordia op bij dorpsfeesten, markten en bruiloften. Voor kleinere, intieme optredens heeft de vereniging een dweilband die kan worden ingehuurd voor uiteenlopende gelegenheden. "Voor 165 euro per uur huur je de dweilband in. Dat geld is echt puur om de vereniging financieel gezond te kunnen houden," aldus Van Splunter.

Toch staat Concordia voor uitdagingen. De vereniging maakt zich zorgen over de toekomst van haar repetitielocatie. Door de geplande verbouwing van SRGO locatie Dorpstienen kan de brassband mogelijk anderhalf tot twee jaar haar huidige locatie niet gebruiken. "Onze leden willen het liefst ook niet van het dorp af… want je bent niet voor niks lid in je eigen dorp," zegt Van Splunter. De zoektocht naar een geschikte repetitie- en opslagruimte is in volle gang.

Ondanks deze uitdagingen blijft Concordia een belangrijke culturele en sociale factor in Ouddorp. "Ik zeg altijd: het is toch wel een beetje mijn familie. Mijn muziekfamilie," zegt Tanis. Samen met de jeugd, de dirigent en de enthousiaste leden blijft Brassband Concordia bouwen aan een rijke muzikale traditie die de gemeenschap verbindt.

Beluister nu via podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Tip de redactie



Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel