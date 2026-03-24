Goeree-Overflakkee doet voor de zesde keer mee aan NK Tegelwippen





Tot en met 31 oktober 2026 kunnen inwoners, ondernemers en organisaties op Goeree-Overflakkee meedoen aan het NK Tegelwippen. Bij deze landelijke wedstrijd vervangen gemeenten zoveel mogelijk tegels in tuinen en op terreinen door groen. Het doel is niet alleen de winst van het NK, maar ook het verbeteren van de leefomgeving: meer groen zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien, verkoeling in hete zomers en een gezondere omgeving.

Goeree-Overflakkee doet dit jaar voor de zesde keer mee aan het NK Tegelwippen. Tot nu toe zijn in eerdere edities op het eiland 64.556 tegels verwijderd en vervangen door planten, gras of bloemen. Wethouder Henk van Putten benadrukt dat er nog veel plekken zijn waar tegels kunnen verdwijnen. “We willen inwoners inspireren om zelf aan de slag te gaan. Met de gratis tegeltaxi, tips en inspiratie helpen we graag een handje,” zegt hij.

Tijdens het NK kunnen deelnemers zelf het aantal gewipte tegels invullen op de website nk-tegelwippen.nl. Tegels die na 1 november 2025 zijn verwijderd, tellen mee voor de editie van 2026. Net als voorgaande jaren haalt de gemeente via de tegeltaxi gratis gewipte tegels op, elke dinsdag tot eind oktober. Een afspraak maken kan via klimaatkrachtiggo.nl/tegeltaxi.

De actie past in een breder klimaatbeleid. Het weer wordt steeds extremer, met hevige regenbuien en langdurige hitte. Tegels houden water tegen en slaan warmte op, terwijl groen water absorbeert, verkoelt en bijdraagt aan een aangenamere leefomgeving. Onderzoek van de Universiteit Leiden en Stanford University laat zien dat slechts 15 minuten tussen het groen al stress kan verminderen en energie en alertheid kan verhogen.

Ook dit jaar daagt Goeree-Overflakkee een andere gemeente uit in een soort derby. Na een nipte overwinning op Hoeksche Waard in 2024 met 35.937 tegels, wordt dit jaar Schouwen-Duiveland uitgedaagd om het af te leggen tegen het eiland. De gemeente voert daarnaast zelf extra vergroeningsprojecten uit. Zo verving zij in Dirksland bij de Straatdijk ongeveer 435 tegels door geveltuintjes, een initiatief dat door inwoners werd aangedragen.

Door Internetredactie Omroep Archipel