Depot bijna vol, maar archeologisch erfgoed uit Goeree-Overflakkee goed verzorgd





In Alphen aan den Rijn beheert de provincie Zuid-Holland het Provinciaal Archeologisch Depot, waar archeologische vondsten uit de hele provincie, waaronder Goeree-Overflakkee, worden bewaard en bestudeerd. In september 2025 bezocht de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed het depot om te controleren of het voldoet aan de Erfgoedwet.

In maart 2026 bevestigde het rapport dat de opslag en toegankelijkheid goed geregeld zijn, maar dat de locatie bijna vol is. Daarom onderzoekt de provincie vanaf 2029 een nieuwe, toekomstbestendige locatie. Tot die tijd wordt tijdelijk een extra loods gebruikt.

Vondsten uit Goeree-Overflakkee

Het depot bevat bodemvondsten en documentatie uit verschillende periodes. Zo zijn uit Ooltgensplaat Romeinse voorwerpen bewaard, zoals een Dragendorff 37-kom, een aardewerken schaal die veel in de Romeinse tijd werd gebruikt. Ook zijn er voorwerpen uit de 19e en 20e eeuw, zoals kaasstolpen, die laten zien hoe het dagelijks leven van eilandbewoners eruitzag. Soms worden vondsten onverwacht ontdekt, zoals sporen van een 16e-eeuwse boerderij bij Dirksland of middeleeuwse rundersporen in Ouddorp, die inzicht geven in het landbouwleven van vroeger.

Romeins netwerk

Archeologen vermoeden dat Goeree-Overflakkee een rol speelde in het Romeinse kustnetwerk. Zo leverde de vindplaats De Oude Wereld bij Goedereede munten en resten van gebouwen op, mogelijk van een Romeins legerkamp of Castellum. Lokale verhalen, zoals een 17e-eeuwse jachthoorn, verbinden deze vondsten met de geschiedenis die zichtbaar wordt in musea zoals het Torenmuseum.

Het depot en lokale musea zoals De Motte maken de collectie toegankelijk voor onderzoekers en het publiek. Inwoners kunnen via educatieve activiteiten, lezingen, podcasts of het project ‘Goeree-Overflakkee op de kaart’ zelf vondsten melden of meewerken aan projecten. Ook digitaal blijft de collectie beschikbaar via archeologie.zuid-holland.nl kunnen geïnteresseerden de vondsten bekijken en onderzoeken.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel