Burgerinitiatief vraagt om legale graffitimuur in Vliedpark





Een inwoner uit Middelharnis heeft via een ingediend burgerinitiatief de gemeente gevraagd om een legale graffiti- en streetartmuur bij het skatepark aan de Vliedberg in Middelharnis/Sommelsdijk. Er wordt gevraagd om het aanwijzen van een bestaande muur of het plaatsen van een houten wand op een openbaar terrein.

De inwoner zegt te schrijven namens een groeiende groep jongeren en kunstliefhebbers die hun creativiteit op een legale en verantwoorde manier willen uiten. Een legale graffitimuur is een door de gemeente of particuliere eigenaar aangewezen plek waar het officieel is toegestaan graffiti aan te brengen.

In de brief staat dat graffiti en streetart gewaardeerde kunstvormen zijn om openbare ruimtes te verlevendigen en jongeren een positief platform te bieden. Omdat er op Goeree-Overflakkee geen voorzieningen zijn, moeten de jongeren er nu voor reizen naar steden als Rotterdam of bergen op Zoom, óf bestaat het risico dat zij het illegaal doen. Een legale muur bij het skatepark aan de Vliedberg in Middelharnis/Sommelsdijk zou volgens de briefschrijver een ideale oplossing zijn. “Het skatepark trekt al een actieve groep jongeren en is een natuurlijke plek voor urban cultuur. Een graffitimuur sluit hier naadloos op aan en versterkt het karakter van de locatie. De muur moet vrij toegankelijk zijn voor inwoners van alle leeftijden en dient te functioneren als een permanente kunstlocatie”, valt te lezen.

Als pluspunten van het initiatief wordt genoemd dat jongeren een constructieve en creatieve uitlaatklep krijgen. Ook vindt de indiener dat streetart en graffiti een positieve bijdrage kunnen leveren aan de uitstraling van het eiland. “In veel andere gemeenten, zoals Rotterdam, Utrecht en Breda, zijn legale muren uitgegroeid tot toeristische en culturele attracties”, meent de schrijver. Naast een toeristische trekpleister moet het een ontmoetingsplek voor jongeren, kunstliefhebbers en buurtbewoners worden. Ook zou hiermee illegale graffiti op andere plaatsen worden voorkomen.

De berekende kosten zijn volgens de inwoner relatief beperkt. In de brief wordt uitgegaan van een investering van 2.000 tot 5.000 euro. Dit geld zou moeten worden besteed aan de aanleg van de locatie en eventuele afrastering of verlichting.

Het verzoek is voor afhandeling in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel