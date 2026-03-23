Wederom illegaal feest in leegstaande loods bij Den Bommel
Maandag 23 maart 2026
De politie heeft zondagochtend 22 maart 2026 opgetreden bij een feest aan de Groeneweg in Den Bommel. Aanleiding voor de inzet waren twee meldingen die bij de politie binnenkwamen.
De eerste melding kwam rond 07:45 uur binnen, waarna agenten omstreeks 08:00 uur ter plaatse waren. Volgens de politie zijn er afspraken gemaakt met de aanwezigen over het beëindigen en afbouwen van het feest.
Rond 11:00 uur voerden agenten een nacontrole uit. Op dat moment was het feest grotendeels beëindigd. Er stond volgens de politie nog één auto op het terrein en er werd gewerkt aan het opruimen van de installatie.
Opvallend is dat later op de middag veel auto's en personen op het terrein werden waargenomen. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met het eerdere feest of dat er sprake was van een nieuwe samenkomst. De politie heeft hierover vooralsnog geen nadere informatie verstrekt.
📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.