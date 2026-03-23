Wederom illegaal feest in leegstaande loods bij Den Bommel





De politie heeft zondagochtend 22 maart 2026 opgetreden bij een feest aan de Groeneweg in Den Bommel. Aanleiding voor de inzet waren twee meldingen die bij de politie binnenkwamen.

De eerste melding kwam rond 07:45 uur binnen, waarna agenten omstreeks 08:00 uur ter plaatse waren. Volgens de politie zijn er afspraken gemaakt met de aanwezigen over het beëindigen en afbouwen van het feest.

Rond 11:00 uur voerden agenten een nacontrole uit. Op dat moment was het feest grotendeels beëindigd. Er stond volgens de politie nog één auto op het terrein en er werd gewerkt aan het opruimen van de installatie.

Opvallend is dat later op de middag veel auto's en personen op het terrein werden waargenomen. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met het eerdere feest of dat er sprake was van een nieuwe samenkomst. De politie heeft hierover vooralsnog geen nadere informatie verstrekt.

Door Internetredactie Omroep Archipel