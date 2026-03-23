 Luister radio: Archipel Klassiek of kijk live TV

Wederom illegaal feest in leegstaande loods bij Den Bommel

Wederom illegaal feest in leegstaande loods bij Den Bommel

Maandag 23 maart 2026

De politie heeft zondagochtend 22 maart 2026 opgetreden bij een feest aan de Groeneweg in Den Bommel. Aanleiding voor de inzet waren twee meldingen die bij de politie binnenkwamen.

De eerste melding kwam rond 07:45 uur binnen, waarna agenten omstreeks 08:00 uur ter plaatse waren. Volgens de politie zijn er afspraken gemaakt met de aanwezigen over het beëindigen en afbouwen van het feest.

Rond 11:00 uur voerden agenten een nacontrole uit. Op dat moment was het feest grotendeels beëindigd. Er stond volgens de politie nog één auto op het terrein en er werd gewerkt aan het opruimen van de installatie.

Opvallend is dat later op de middag veel auto's en personen op het terrein werden waargenomen. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met het eerdere feest of dat er sprake was van een nieuwe samenkomst. De politie heeft hierover vooralsnog geen nadere informatie verstrekt.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Documentaire over de Hervormde Kerk in Ooltgensplaat nu online
Documentaire over de Hervormde Kerk in Ooltgensplaat nu online
Jong en oud werken samen voor landbouw en klimaatbestendigheid
Jong en oud werken samen voor landbouw en klimaatbestendigheid
Depot bijna vol, maar archeologisch erfgoed uit Goeree-Overflakkee goed verzorgd
Depot bijna vol, maar archeologisch erfgoed uit Goeree-Overflakkee goed verzorgd
89 jaar Concordia: van fanfare tot moderne brassband
89 jaar Concordia: van fanfare tot moderne brassband
Gratis tuinopknapper helpt bewoners in Stad aan 't Haringvliet
Gratis tuinopknapper helpt bewoners in Stad aan 't Haringvliet
Burgerinitiatief vraagt om legale graffitimuur in Vliedpark
Burgerinitiatief vraagt om legale graffitimuur in Vliedpark
Visueel beperkte Brian opent bedrijf met inclusieve werkplekken
Visueel beperkte Brian opent bedrijf met inclusieve werkplekken
Nel van Engen-Kuijper uit Melissant ontvangt zilveren gemeentepenning
Nel van Engen-Kuijper uit Melissant ontvangt zilveren gemeentepenning
Boeren kunnen subsidie aanvragen voor centrale wasplaatsen
Boeren kunnen subsidie aanvragen voor centrale wasplaatsen
Spreidingswet dwingt gemeente tot opvang, discussie over locaties uitgesteld
Spreidingswet dwingt gemeente tot opvang, discussie over locaties uitgesteld