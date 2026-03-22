Gratis tuinopknapper helpt bewoners in Stad aan 't Haringvliet





Overwoekerde tuinen, groene tegels of schuttingen die niet meer zichtbaar zijn door begroeiing, terwijl bewoners niet meer in staat zijn dit zelf te verhelpen. Voor deze mensen komt Yard Legend in actie en maakt hij gratis de tuin in orde. Zo was hij begin maart 2026 in Stad aan ’t Haringvliet, waar hij een echtpaar blij maakte met een opgeknapte tuin.

Son Cicilia is de Bredase ondernemer achter het socialmedia-account. Met meer dan twintig jaar ervaring in de tuinwereld en een grote dosis energie gaat hij sinds een jaar door het hele land aan de slag in verwilderde tuinen. De veertiger heeft maar twee voorwaarden: hij wil het verhaal van de eigenaar aanhoren en vraagt toestemming voor het in beeld brengen van de opruimactie. Naar eigen zeggen doet hij dit niet voor zijn ego, maar om het werk meer bekendheid te geven. Waar hij in het begin van Yard Legend nog op de bonnefooi door Nederland reed, moeten adressen door het grote succes inmiddels worden aangemeld. Zo kan ook worden ingeschat wie hem echt nodig heeft.

Slecht ter been

Het gratis opknappen begon na het zien van een filmpje uit Amerika, waarin hij iemand iets soortgelijks zag doen. Son voelde zich er meteen door aangesproken en heeft in het eerste jaar van Yard Legend al honderden tuinen aangepakt, waaronder die in Stad aan ’t Haringvliet. De bewoonster van het huis, Greet, is door een coma van enkele jaren geleden minder mobiel geworden. “Haar partner, jarenlang vrachtwagenchauffeur, zit sinds 2024 thuis door een immuunziekte die zijn lichaam heeft aangetast. Hij is slecht ter been en afhankelijk van een rollator”, vertelt Yard Legend. “De voor- en zijtuin raakten daardoor langzaam in verval.” Op versnelde beelden in het socialmedia-filmpje is te zien hoe alles weer zichtbaar wordt en hoe bergen groenafval worden weggehaald.

Lekker buiten zitten

Dochter Miranda Boone was verantwoordelijk voor het verrassingsbezoek en heeft haar moeder Greet en haar vriend ervoor opgegeven. "Hun voortuin had een behoorlijke achterstand opgelopen door dat beide met een slechte gezondheid kampen. Ik zag op TikTok Yard Legend voorbij komen die geheel vrijblijvend tuinen weer toonbaar maakt en dacht dat ga ik eens proberen. Ik gun mijn moeder en haar vriend een tuin zonder onkruid en overwoekering", vertelt ze.

Bij de opnames zelf was ze ook aanwezig. "Son ging aan de slag en al snel zagen wij dat het beetje bij beetje weer een tuin werd. De trap die naast de weg ligt en naar de voordeur leidt, was overwoekerd met hedera, maar ook die was al gauw weer begaanbaar. De postbode maakte er gelijk weer dankbaar gebruik van." De bewoners zijn dan ook erg blij met het eindresultaat. "Dat was fantastisch. 'Eindelijk kan ik weer lekker buiten zitten als het mooi weer wordt, zei ze gelijk', dus het was een geweldig succes", kijkt Miranda enthousiast terug op het bezoek.

De video van de tuin in Stad is te bekijken via Yard Legend op TikTok.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel