Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven

Op dinsdag 1 augustus 2017 opende Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Hans Bal (eigenaar Paviljoen Sluishaven) en Eric Marteijn (voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland) tijdens een feestelijke bijeenkomst de vernieuwde trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat.

De Galathese Haven aan de noordzijde van het Volkerak biedt na de ontmanteling van de oude helling, één van de weinig overgebleven mogelijkheden voor sportvissers om in dit gebied hun boot te water te laten. De bestaande trailerhelling in de Galathese Haven voldeed niet meer aan de eisen van een moderne trailerhelling en werd daardoor nauwelijks gebruikt. Door de onthulling van een informatiepaneel door de drie partijen werd de trailerhelling officieel geopend.

Volkerak-Zoommeer; (inter)nationaal roofviswater

"Het Volkerak-Zoommeer is een van de belangrijkste en meest bezochte (inter)nationale roofviswateren van Nederland. Veel sportvissers, waaronder veel Belgen en Duitsers, trekken dit water op om met name op snoek, snoekbaars en baars te vissen. Daarom is het zo belangrijk dat hier een goede trailerhelling ligt", stelt Eric Marteijn in zijn openingswoord. Het bereik- en bevisbaar houden van moeilijk te bereiken viswateren is één van de doelstellingen uit het nieuwe beleidsplan ‘Samen Naar Buiten' van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Prachtig resultaat

Volgens wethouder Van der Vlugt is de vernieuwde trailerhelling een unieke voorziening aan de oostkant van het eiland: "Deze helling maakt de Galathese Haven aantrekkelijker voor inwoners, toeristen en de sportvisserij! Door met verschillende partijen samen te werken en de handen ineen te slaan hebben we dit prachtige resultaat bereikt!"

Ook voormalig Paviljoen-eigenaar Hans Bal kijkt tevreden terug op een mooie samenwerking. "Ik ben er blij mee en trots op, wat we in vier jaar Sluishaven bereikt hebben. In april hebben we het paviljoen overgedragen aan de familie Samuels en zij hebben er sinds vandaag twee mooie trekpleisters bij. Ik wens hen veel succes met deze nieuwe facetten van hun bedrijf. Mooie samenwerkingen hebben op het mooiste plekje van het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee geleidt tot mooie resultaten"

Financiering

Sportvisserij Zuidwest Nederland, Paviljoen Sluishaven en gemeente Goeree-Overflakkee financieren gezamenlijk de nieuwe trailerhelling. De investering van de gemeente is onder andere mogelijk vanuit het gebiedsprogramma ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee'. In dit programma werken de provincie Zuid-Holland en de gemeente samen aan het versterken van recreatie en toerisme op Goeree-Overflakkee. Daarnaast draagt ook Sportvisserij Nederland haar steentje bij vanuit het subsidiefonds ‘Verbetering van sportvisserijmogelijkheden'.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vernieuwde trailerhelling kunt u contact opnemen met Sportvisserij Zuidwest Nederland via info@sportvisserijzwn.nl.