Mooie mix in programmering van nieuw seizoen Theater Diekhuus

Terwijl groep 8-leerlingen met hun eindmusicals afscheid nemen van de basisschool, luidt Theater Diekhuus alvast het nieuwe culturele seizoen in. Sinds 14 juli 2025 staat de theaterprogrammering voor het komende seizoen online. Het publiek kan zich verheugen op een divers aanbod om te zien, horen én beleven in Middelharnis.

“Het programma is lekker divers,” vertelt Léon Soeterboek, die tijdelijk de programmering op zich heeft genomen. “Er zit veel cabaret in, maar ook muziek en kleinkunst. Bekende namen, maar ook verrassende, minder bekende artiesten. Daarnaast hebben we natuurlijk onze muziekcafés, en ook het Filmhuis is weer goed vertegenwoordigd.”

Léon valt in omdat vaste theaterprogrammeur Linda van Rossum wegens ziekte tijdelijk is uitgevallen. “We zijn ontzettend blij dat hij dit wilde doen,” zegt Marlies de Kraauw, directeur van Het Diekhuus. “Hij komt van theater Twee Hondjes uit Voorne aan Zee en heeft echt hard gewerkt om het hele programma voor de zomer online te krijgen. Zo kunnen we nu al volop promoten wat er allemaal aankomt.”

Vrijheid

Marlies benadrukt dat de creatieve invulling volledig bij de programmeurs ligt. “Als directie maken we alleen afspraken over de mix: theater, muziek, film, cabaret en dans. Dat moet allemaal vertegenwoordigd zijn. Maar inhoudelijk weten de programmeurs echt veel beter wat er op de markt is, wat er aanslaat, wat er mooi is, wat er goed is, wat er leuk is. Dus daar laat ik ze echt helemaal vrij in.”

Voor wie zelf liever beweegt dan stilzit, zijn er ook meerdere dansavonden gepland in de Vleugel Foyer van Het Diekhuus. “Dat is ook vooral herkenbare muziek,” zegt Léon. “Heel veel van vroeger. Dat is mooi. En daarnaast hebben we een spin-doctor, die vooral Saturday Night Fever doet — dus echt weer met een dansvloer. Voetjes van de vloer en lekker bezig zijn.”

Het programma voor het komende theaterseizoen bekijken en reserveren kan via www.hetdiekhuus.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel