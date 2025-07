Fietser gewond na aanrijding met bezorgbusje

Op dinsdagavond 15 juli 2025 zijn een fietser en een bezorgbusje met elkaar in botsing gekomen op het kruispunt van de Christiaan de Vrieslaan met de De Ruijterstraat en de Wilhelminastraat in Middelharnis.

Volgens omwonenden kwam het busje van rechts, waarna de fietser het voertuig vermoedelijk over het hoofd zag. De fietser raakte hierbij gewond en is ter plaatse behandeld door een rapid responder van de ambulancedienst. Vervolgens is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

