Zorgen om ambulancezorg: motie roept op tot lokale monitoring

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 10 juli 2025 stond de ambulancezorg op Goeree-Overflakkee op de agenda. Fractievoorzitter Jos de Jonge van Trots op Goeree-Overflakkee bracht het onderwerp onder de aandacht met een motie, waarin werd opgeroepen tot extra monitoring van de aanrijtijden en aandacht voor de spreiding van ambulancediensten op het eiland.

Zorgen vanuit het werkveld

De aanleiding voor de motie waren signalen vanuit het werkveld. Zorgprofessionals op de werkvloer hebben hun zorgen geuit over toenemende druk op de ambulancezorg, met name aan de oost- en westzijde van het eiland. Volgens De Jonge is er bovendien sprake van een toenemende afhankelijkheid van zogeheten ‘burenhulp’ – ambulances uit omliggende regio’s zoals de Hoeksche Waard en Schouwen-Duiveland – wat als steeds problematischer wordt ervaren.

Daarnaast werd erop gewezen dat een lopende pilot met een Rapid Responder in de regio Voorne aan Zee nog niet op Goeree-Overflakkee wordt toegepast. TOG pleitte voor lokale monitoring tijdens de zomer, uitgesplitst per kern, om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten. Juist in een periode met veel evenementen en toerisme, waarin veel incidenten plaatsvinden, is het volgens TOG een uitgelezen kans om zo’n monitoring uit te voeren.

Kritische blok vanuit andere fracties

Verschillende raadsfracties erkenden het belang van goede ambulancezorg, maar plaatsten kanttekeningen bij het moment en de uitvoerbaarheid van de motie. Peter Grinwis (raadslid namens de SGP) gaf aan dat zijn partij zowel mondeling als schriftelijk navraag had gedaan over dit onderwerp maar dat er desondanks nog veel onduidelijk bleef. De partij wilde onder meer een reactie van het college op de alarmerende cijfers voor de oostkant van het eiland, waar de norm van 15 minuten aanrijtijd bij de hoogste urgentie veelal niet wordt gehaald. Ook wilde de SGP de cijfers over 2024 inzichtelijk hebben. Toch wees Grinwis naar de geplande presentatie van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) in oktober. “Veel onderdelen van de motie worden al opgepakt. Daarom twijfelen wij of het nodig is om deze motie op deze manier te steunen. Wij willen het gesprek met de directeur van de AZRR afwachten,” aldus Grinwis.

Daniël Huising (CDA) noemde het logisch dat er voor de zomer vragen worden gesteld, maar vond het ook verstandiger om eerst het zomerseizoen af te wachten. Ook fracties van GOLV, ChristenUnie en VKGO ondersteunden het voorstel om te wachten op de presentatie op 2 oktober. Vanuit de raad kwamen wel vragen over de inzet van de Rapid Responder op het eiland.

Reactie van burgemeester

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman was eveneens kritisch. Ze lichtte toe dat de Rapid Responder wél op het eiland is ingezet in de maanden april en mei. Deze werd dynamisch aangestuurd vanuit de meldkamer, en niet vanuit de vaste postlocatie in Nieuwe-Tonge. Daarnaast sprak zij tegen dat de ambulancedienst tekort zou schieten: volgens rapportages wordt bij urgente meldingen in bijna 100% van de gevallen binnen de normtijd gereageerd. Wel geeft de burgemeester aan dat er in het verleden overschrijdingen van de normtijd wel eens voorkwamen. “Daarom is de brandweer inmiddels uitgerust met een AID, zodat in levensbedreigende situaties alle hulpdiensten direct worden gealarmeerd,” lichtte ze toe. Verder herkende Grootenboer-Dubbelman zich niet in de gestelde toename van hulp uit buurtregio’s – volgens rapportages is dit aantal op jaarbasis juist afgenomen.

Vooruitblik: oktoberpresentatie AZRR

Jos de Jonge besloot de motie uiteindelijk in te trekken na een uitvoerig debat. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaf daarbij aan dat er op 2 oktober gelegenheid is om vragen te stellen aan Arie Wijten, directeur van de AZRR. “Mede naar aanleiding van de schriftelijk gestelde vragen komt de heer Wijten langs om deze te beantwoorden,” aldus de burgemeester.

De ambulancezorg blijft daarmee een belangrijk thema binnen de gemeente. De gemeenteraad kijkt uit naar de presentatie van de AZRR op 2 oktober, waarin naar verwachting wordt gereflecteerd op onderwerpen als responstijden, de spreiding van ambulances, de kwaliteit van zorg en andere relevante ontwikkelingen.

