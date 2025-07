Startsein voor Bouw 15 Seniorenappartementen in Ouddorp

Op 14 juli 2025 werd in Middelharnis het startsein gegeven voor de bouw van 15 seniorenappartementen aan de Broekweg in Ouddorp. Woningcorporatie Oost West Wonen en aannemersbedrijf Van Den Nieuwendijk Bouw B.V. ondertekenden onlangs de aannemingsovereenkomst voor dit nieuwbouwproject. De verwachting is dat de bouw eind 2025 van start gaat en dat het complex in het voorjaar van 2027 wordt opgeleverd.

Het ontwerp van de appartementen sluit aan bij de kenmerkende Ouddorpse bouwstijl. De architecten van Zeelenberg Architectuur hebben gekozen voor zwarte bakstenen en gepotdekselde kopgevels, die het gebouw een eigentijds karakter geven en goed passen in het straatbeeld.

Vijf van de vijftien appartementen zijn speciaal bedoeld voor senioren die langdurige zorg nodig hebben. Oost West Wonen wil hiermee inspelen op de groeiende vraag naar zorggeschikte woningen. Als er na drie maanden geen geschikte woningzoekende met een Wlz-indicatie is, kunnen de appartementen ook aan andere senioren (60+) worden verhuurd.

Maarten Blanke, projectleider bij Oost West Wonen, kijkt uit naar de samenwerking. “Dit project biedt senioren de kans om door te stromen naar passende woningen. Zo komen er meer woningen vrij voor andere woningzoekenden, zoals starters.”

Door Internetredactie Omroep Archipel