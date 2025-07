Geen zwembad of trampoline, wel een beweegbox

Op woensdag 9 juli 2025 vond in dorpshuis Het Trefpunt het officiële tekenmoment plaats van de samenwerkingsovereenkomst voor de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Stad aan ’t Haringvliet. Het betreft inmiddels de vijfde MFA in de regio. Met deze ondertekening bekrachtigen de betrokken partijen hun samenwerking aan een nieuwe, multifunctionele voorziening voor het dorp. Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het project.

Door Ron Broekhart

Alles op één locatie

Voor onderwijsstichting Kindwijs komt een langgekoesterde wens in vervulling: de renovatie van de school en het samenbrengen van alle functies op één centrale locatie. "Toen de gemeente met het plan kwam om het aan te schuiven tegen de school, hebben wij meteen gezegd dat dit een prachtig idee is. Alles op één locatie," vertelt Jankees de Waal van Kindwijs. "In die zin is het een heel mooi plan."

Allemaal in hetzelfde gebouw

Kinderopvangorganisatie Kibeo ziet zichzelf als verbindende factor tussen beide scholen en spreekt van een unieke kans om kinderen van beide onderwijsinstellingen te bedienen. "We hebben liever niet dat we kinderen moeten vervoeren, met alle risico’s van dien. Daarom is het fijn dat we allemaal in hetzelfde gebouw zitten," aldus Ellen Groeneweg van Kibeo.

Tekeningen met wensen

Tijdens het tekenmoment presenteerden kinderen zelfgemaakte tekeningen, waarop zij hun dromen en wensen voor het nieuwe complex verbeeldden. "Een speellokaal, een moestuin en dat je buiten kunt eten. Middenbouw, bovenbouw en kleuters," vertelt Rylee uit groep 7. "Ik had een schoolplein getekend en ook een moestuin en ook een heel leuk bos," vertelt Joolz uit groep 5.

In de nieuwe MFA komen onder andere OBS De Molenvliet, kinderopvangorganisatie Kibeo, dorpshuis Het Trefpunt, een beweegbox en een fysieke koppeling met CBS Albert Schweitzer (deze school wordt op dit moment gerenoveerd). De betrokken partijen onderzoeken samen hoe het gebouw zo optimaal mogelijk kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door ruimtes toekomstbestendig en gedeeld te benutten.

