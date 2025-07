Muziekschool viert zeven geslaagden voor D-examen

Op dinsdag 8 juli 2025 gaven zeven jongeren een concert in de Doopsgezinde Kerk te Ouddorp, waarmee ze hun D-examen in de muziek aflegden. De concerten, die plaatsvonden in de middag en avond, markeerden het afsluitende examen voor de jonge musici, die zowel op blokfluit als piano werden begeleid door hun docenten Elly Bakker en Piet Westhoeve.

Dit aantal van zeven geslaagden was bijzonder, aangezien het voor het eerst in de carrière van de docenten was dat zoveel leerlingen in één jaar hun D-examen aflegden. Alle zeven leerlingen slaagden overtuigend, wat zorgde voor een feestelijke afsluiting van de avond.

De concerten boden een gevarieerd programma, met onder andere blokfluitstukken van Johanna Kieviet, Marit van der Spek en Anneleen van der Welle. Eline Joppe-de Gast en Piet Westhoeve verzorgden de pianobegeleiding bij enkele stukken. De pianisten, waaronder Sophie Oei, Eva Lodder, Louran Steenbeek en Celine Yan, speelden een uiteenlopend repertoire, met als opvallende uitvoering een vertolking van Canto Ostinato van Simeon ten Holt door Oei op piano en Westhoeve op orgel.

Ongeveer 110 toeschouwers genoten van het optreden, en hun aanwezigheid had een positieve invloed op de prestaties van de muzikanten. Het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee zorgde voor een feestelijke afsluiting, waarbij alle deelnemers, docenten en commissieleden werden bedankt met bloemen.

