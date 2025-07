RGO scholen blikken terug op de laatste feestelijke themaweek

De RGO Beroepscampus en het RGO College gaven de laatste schoolweek van 2025 een bijzondere invulling. Van 7 tot 11 juli stonden beide scholen in het teken van leerzame en feestelijke themaweken. RGO Beroepscampus organiseerde een Efteling-themaweek, terwijl RGO College de rGO-week hield, met activiteiten zoals een hackathon, golfsurfen en yoga. Docenten Natascha Mouthaan-Tuijtel en Lindsay Morrell streefden ernaar de leerlingen een leerzame en gezellige afsluiting te bieden, met als doel hen een waardevolle ervaring mee te geven: "We zien het als de kers op de taart na een schooljaar hard werken."

Efteling op de Beroepscampus

Tijdens de themaweek op de RGO Beroepscampus stond 'de Efteling' centraal in alle vakken en profielen van de onderbouw. Leerlingen van Produceren, Installeren & Energie maakten een wensput, terwijl die van Horeca, Bakkerij & Recreatie Oosterse gerechten bereidden. Bij Duits werkten ze aan de sprookjes van Grimm, in Zorg & Welzijn stond 'Droomvlucht' centraal en bij biologie ontwierpen leerlingen fantasiedieren en -planten voor de Efteling. De week werd feestelijk afgesloten met een dans- en toneeloptreden over de attractie 'Ravelijn'. Leerjaar 3 was ondertussen op werkweek.

Games en creatief denken bij RGO College

Tijdens de rGO-week maakte het RGO College gebruik van de interactieve serious game de Hosselaar, die jongeren van 12 tot 16 jaar bewust maakte van de gevaren van drugscriminaliteit. De game ontstond uit de samenwerking tussen de school, de afdeling Ondermijning van de gemeente Goeree-Overflakkee en het Sociale Domein. Natascha en Lindsay leggen uit hoe het idee ontstond: "We signaleren een bepaalde problematiek en zochten een manier om deze op een leuke manier bespreekbaar te maken. Toen kwamen we met het idee voor de Hosselaar. Het is gepersonaliseerd voor het eiland, zodat de jongeren zich erin herkennen."

Meedenken over Lukki

VWO-2 leerlingen aan een hackathon voor het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) en het platform LUKKI. Ze bedachten oplossingen voor gemeentelijke vraagstukken. De RGO-leerlingen startten hun project met een enquête onder leeftijdsgenoten. Vervolgens voerden ze een doelgroepanalyse uit, gericht op jongeren tussen de 10 en 18 jaar, en onderzochten onderwerpen zoals sport, cultuur, ontmoetingsmogelijkheden en evenementen.

Tijdens een workshop werden ze begeleid door de Lukki-kwartiermaker, beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van de gemeente, die het Instagramaccount beheren. Later presenteerden ze hun ideeën in Het Rondeel, waar wethouder Berend Jan Bruggeman aanwezig was. Hij was onder de indruk van de creativiteit en diepgang van de voorstellen: “Het is mooi om te zien dat leerlingen ook denken aan kortingen en acties om jongeren te betrekken. Hopelijk kunnen we een van de ideeën daadwerkelijk uitvoeren!” De vier beste teams kregen vrijkaarten voor activiteiten zoals suppen en waterjumpen bij Surfcentrum Brouwersdam, terwijl alle deelnemers een Lukki-drinkfles ontvingen. Voor de zomer werd een ‘Lukki Summer Bucketlist’ opgesteld, te vinden op de website: www.goeree-overflakkee.nl/lukki.

Excursies en subsidie voor extra activiteiten

De leerlingen trokken ook het land in. Ze bezochten onder andere Wondr, IDFA, het Straatmuseum en volgden workshops bij SKVR. Leerjaar 2 bracht een bezoek aan de Efteling, terwijl de brugklassen Maasvlakte II verkenden. Deze excursies werden mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Windfonds. Lindsay Morrell licht toe: "Voor deze laatste excursie hebben we een mooie subsidie ontvangen uit het Windfonds. Dit fonds is bedoeld om lokale gemeenschappen te laten meeprofiteren van de opbrengsten van windenergie en ondersteunt initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Echt heel tof!"

Door Internetredactie Omroep Archipel