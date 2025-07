Gegrinnik in gemeenteraad om naaktrecreatie

Hoewel raadsleden op donderdag 10 juli 2025 moesten lachen toen naaktrecreatie werd besproken in de gemeenteraad, vindt inwoner Tjerk Jan het allerminst een lachertje.

Door Linda van der Klooster

Het college van B&W had voor de duidelijkheid voorgesteld een nieuwe zin aan de APV toe te voegen: “Naaktrecreatie op het strand is toegestaan op door het college aan te wijzen plaatsen.” Inwoner Tjerk Jan had de raadsleden er echter op gewezen dat er in plaats van ‘toegestaan’ ‘aangewezen’ moest staan. “Dat ene woordje maakt een wereld van verschil. Zoals het er nu staat, lijkt het alsof de burgemeester naaktrecreatie in het algemeen wil verbieden.”

Erwin Guijt liet namens de SGP weten dat zijn fractie het belangrijk vindt dat er goed wordt nagedacht over de inrichting van de openbare ruimte. “Met oog voor waarden als veiligheid en moraliteit. Graag hoor ik welke maatregelen het college neemt om te voorkomen dat andere recreanten, zoals jonge gezinnen met kinderen, in de openbare ruimte geconfronteerd worden met naaktrecreatie op plekken die daarvoor niet zijn aangewezen.” Erwin Guijt vroeg zich ook af hoe de handhaving eruit zou zien.

Ongemak

Mariëlle van den Berg-Mostert van de ChristenUnie herinnerde zich eerder mails te hebben gelezen. “Over mensen die zich best wel onprettig en onbehagelijk hadden gevoeld bij mensen die redelijk pontificaal in hun buurt naakt recreëerden, wat in ieder geval ongemak veroorzaakte.” Zij drong daarom aan zorgvuldig met het onderwerp om te gaan en hoopte op de juiste locatie voor naaktrecreatie. “Juist omwille van de mensen die er wel grote moeite mee hebben, dat je daar dan niet dwars doorheen moet met je hele gezin maar dat dat ergens in een uithoekje wordt.”

In haar antwoorden op de vragen wist burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman onbedoeld de aanwezigen aan het lachen te krijgen. “U vroeg zich af hoe de handhaving eruitziet,” begon ze. “Wie dat dan doet bij naaktrecreatie en hoe dat er dan uitziet. Nou ja, niet die naaktrecreatie, maar de handhaving.”

De burgemeester legde uit dat de handhaving in handen is van de boa’s, met name de strandboa. Henk van der Meer van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee greep de gelegenheid aan om per interruptie te vragen of de boa dat onopvallend deed. Daarmee kreeg hij de lachers op zijn hand. “Nou, laat ik zeggen, meneer Van der Meer,” reageerde de burgemeester gevat. “Hij doet het professioneel. Zoals al onze boa’s dat doen.”

Last minute

Is de zin over naaktrecreatie toestaan juridisch steekhoudend? Dat bleef de grote vraag. Jeffrey Verlegh van D66 vertelde last minute nog een mail van inwoner Tjerk Jan binnen te hebben gekregen. “Met wat technische, juridische vragen aangaande naaktrecreatie. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat voor mij erg last minute en erg complex was om nog te beoordelen, gezien de grote agenda die voor ons ligt.”

Uiteindelijk waren raad en gemeente het erover eens dat de zin niet hoefde te worden aangepast, omdat het voorstel al in de besluitvormende fase zat en omdat de concepttekst volgens de juristen van de gemeente volledig rechtsgeldig is. Wie naaktrecreëert op een plek die daar niet geschikt voor is, riskeert volgens artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht een boete. De gemeente voegt daarom geen extra verbod toe met deze tekst.

Minachting

Onbegrijpelijk, vindt inwoner Tjerk Jan. “De beweegredenen voor deze weigering zijn mij na het volgen van de gemeenteraadsvergadering helaas volstrekt onduidelijk. De raad zei letterlijk dat ze na alle voorbereidingen de APV niet meer op het laatste moment wilde veranderen. Maar vooral de minachting van sommige raadsleden die ik had aangeschreven, vind ik ronduit stuitend. Mijn brief werd opvallend verkeerd uitgelegd en genadeloos afgeserveerd als zijnde lastig en onbeduidend. Wat een arrogantie.”

Tjerk Jan is verbaasd over de beslissing van het college. “Dat erkent nota bene dat de wet een en ander al regelt en legt die wet eindelijk met veel moeite ook goed uit. Toch hecht het college er dan kennelijk geen waarde aan om die woorden ook correct in de APV op te nemen. Ik begrijp daar niets van.”

Behoudend

NFN Open & Bloot, de landelijke belangenorganisatie voor naaktrecreanten, denkt dat het in dit geval, ook vanwege de behoudende samenstelling van de gemeenteraad, het belangrijkste is dat het college een naaktstrand heeft aangewezen. “De gemeente verbiedt naaktrecreatie op andere plekken dan het naaktstrand, maar wijst tegelijkertijd een naaktstrand aan. De meeste naaktrecreanten bezoeken ook het liefst een officieel aangewezen naaktstrand. En als iemand dan liever bloot zont bij bijvoorbeeld een rustig duinmeer in de gemeente en daarom wordt bekeurd, dan is artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht van toepassing, want de landelijke wetgeving gaat boven gemeentelijke bepalingen.”

“De gemeente heeft die bevoegdheid dus helemaal niet heeft”, voegt Tjerk Jan daar aan toe. “Dat was nu net precies het punt waar het om gaat.” Overigens kun je niet beboet worden voor naakt recreëren, zolang je niemand tot last bent. Met andere woorden, als de recreant en de rechter het geschikt achten, kan je dus niet zomaar een boete krijgen.”

Het aangewezen naaktstrand op Goeree-Overflakkee ligt op de Brouwersdam, tussen de strandpalen 18.00 en 18.75. “Hier wordt al decennialang bloot gerecreëerd en de officiële aanwijzing schept nu voor iedereen duidelijkheid”, zegt NFN. “Wij zullen de gemeente er nogmaals op wijzen dat naaktrecreatie op hiervoor geschikte plekken niet verboden kan worden.”

Invloed

Hoewel de SGP uitgesproken tegenstander is van naaktrecreatie, is Tjerk Jan tevreden over hun bijdrage in de raad. “Het was de enige partij die mijn punt wél leek te begrijpen. Maar blijkbaar is hun invloed in deze raad dan toch niet meer zo groot dat ze zelfs niet meer in staat zijn één zinnetje in de APV te laten vervangen.”

SGP’er Erwin Guijt: “Hoewel wij op grond van de Bijbel principiële bezwaren hebben tegen naaktrecreatie, hopen we dat deze APV-wijziging zorgt voor meer helderheid en duidelijkere kaders voor handhaving en hopelijk niet meer naaktrecreatie.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.