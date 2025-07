Bouw skatebaan in Ooltgensplaat van start

De aanleg van een skatebaan in Ooltgensplaat is in juli 2025 officieel gestart. Het project, dat al in het voorjaar van 2023 werd gepresenteerd, kreeg grote steun uit het dorp, waar maar liefst 500 handtekeningen werden verzameld en aangeboden aan de gemeente Goeree-Overflakkee. De nieuwe skatevoorziening komt op een centrale locatie bij ’t Gorsje, naast de bestaande BMX-baan achter de Molendijk.

Wat begon als een initiatief van Jeugdraad De Plaet, wordt nu werkelijkheid. SkateOn is verantwoordelijk voor de bouw en het ontwerp van de skatebaan. Het ontwerp bevat vloeiende lijnen, hoogteverschillen en ronde vormen, wat zorgt voor een uitdagende en dynamische skate-ervaring.

De skatebaan wordt volledig uitgevoerd in beton, wat zorgt voor een duurzame en stevige voorziening, maar ook voor een langere aanlegtijd. Het beton moet enkele weken uitharden voordat het in gebruik kan worden genomen. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind oktober afgerond zijn, afhankelijk van het weer.

Opening

De officiële opening van de skatebaan staat gepland voor eind oktober of begin november. Deze zal worden georganiseerd in samenwerking met Jeugdraad De Plaet, maar de exacte datum wordt later vastgesteld op basis van de voortgang van de bouw.

De komst van de skatebaan biedt Ooltgensplaat een belangrijke nieuwe sport- en ontmoetingsplek voor de jeugd. De gemeente benadrukt dat dit project aantoont hoe jongeren via actieve participatie invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.

Door Internetredactie Omroep Archipel