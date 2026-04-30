Duingebieden kurkdroog: natuurbrandrisico loopt op

Donderdag 30 april 2026

In de natuur- en duingebieden van Goeree-Overflakkee is momenteel sprake van een verhoogd risico op natuurbranden. Dat geeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan op woensdag 29 april 2026. Door aanhoudende droogte geldt in bijna heel Nederland inmiddels fase twee.

Fase twee is het hoogste waarschuwingsniveau. Bij fase één worden geen extra maatregelen getroffen, maar mensen worden altijd aangeraden voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. Fase twee gaat in als het al langere tijd droog is en het risico groter wordt. Een natuurbrand kan zich dan snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten letten in deze periode extra goed op. 

De Veiligheidsregio vertelt dat ook op het eiland passende maatregelen zijn getroffen. "Bij een melding van een natuurbrand wordt direct opgeschaald en een peloton natuurbrandbestrijding ingezet. Dit bestaat uit vier tankautospuiten, verkenningsvoertuigen en specialistisch materieel dat specifiek is ingericht voor het bestrijden van natuurbranden." Zo krijgt de kazerne in Ouddorp begin mei 2026 een nieuw voertuig dat specifiek bedoeld is voor natuurbranden. Deze zijn zo uitgerust dat ze zich gemakkelijk kunnen verplaatsen tijdens deze branden. Ze zijn er vooral om een brand goed in beeld te krijgen, maar kunnen ook ondersteuning bieden bij brandbestrijding in de duinen.

Niet barbecueën
Wie wil gaan wandelen in een natuurgebied, kan dit nog steeds doen. Bezoekers wordt wel geadviseerd geen open vuur te gebruiken, zoals bij een barbecue, en voorzichtig te zijn met sigarettenpeuken. Een ander advies is om geen glas zoals flessen of scherven te laten liggen. Dit kan werken als een vergrootglas als de zon er doorheen schijnt. Ook wordt aangeraden om een auto met een hete katalysator niet in hoog en droog gras te parkeren.

Door Internetredactie Omroep Archipel

