Van piepschuim tot porselein: lever het in bij de RecycleBus

Vrijdag 1 mei 2026

Vanaf 2 mei 2026 rijdt de RecycleBus van de RAD maandelijks op zaterdag over Goeree-Overflakkee. Zo kunnen inwoners recyclebaar grof afval makkelijk en gratis in de buurt inleveren. Een milieupas is niet nodig en de totale hoeveelheid afval moet in een grote boodschappentas passen.

De bus vervangt de mobiele ophaaldienst voor klein chemisch afval. Dit kan voortaan veilig worden ingeleverd bij de milieustraat. Bij de bus kunnen inwoners hun spullen kwijt die niet in de restafvalcontainer passen, maar waarvoor ze niet naar de milieustraat hoeven. De RAD hoopt hierdoor dat afval scheiden makkelijker wordt en er minder recyclebare grondstoffen in de restafvalcontainer verdwijnen.

Koekenpan en houten krukjes
Bij de bus kunnen metalen voorwerpen worden ingeleverd, zoals een kapotte koekenpan, piepschuim, houten voorwerpen zoals een krukje en kapot aardewerk of porselein. Ook tl-buizen en harde kunststoffen, zoals kapot speelgoed, zijn welkom. Frituurvet mag worden afgegeven, maar dit moet dan wel op de juiste manier worden ingeleverd. Meer informatie hierover is te vinden op Frituurvetrecyclehet.nl. De bus is niet bedoeld voor klein chemisch afval of afval die via de normale inzameling kan worden afgevoerd, zoals textiel en GFT.

Het overzicht wanneer de bus in welk dorp staat, is te vinden op de website van de RAD

Door Internetredactie Omroep Archipel

