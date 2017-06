Fietsster zwaargewond bij ongeval Ooltgensplaat

Maandagavond 5 juni 2017 is er een ongeval gebeurd op de kruising Langeweg met de Oudelandsedijk nabij Ooltgensplaat. Een automobilist en een fietsster zijn met elkaar in botsing gekomen waarbij volgens omstanders de jonge fietsster mee is gesleept over een afstand van enkele meters. Voor dit incident kwam het Mobiel Medisch Team met de traumaheli ter plaatse.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.