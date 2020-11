Foto windmolenmonteurs Oude-Tonge gaat de wereld over

Ricardo Manno maakt graag beeldmateriaal met zijn drone. Toen hij eind november 2020 op weg was naar huis, na een paar dagen rondreizen in Zeeland, stopte hij even bij de windmolens in aanbouw nabij Oude-Tonge. Hij zag op tientallen meters hoogte monteurs bezig in een gondel waarbij nog niet alle wieken waren gemonteerd. Ricardo besloot zijn drone in de lucht te brengen.

De dronepiloot bleef bewust op afstand van de turbine omdat hij de monteurs niet wilde storen met het vervelende bromvlieg geluid van de drone. Maar de monteurs zagen de drone en wuifden om dichterbij te komen. Sterker nog, ze gingen goed in beeld staan zodat Ricardo een paar mooie foto’s van ze kon maken.

Eenmaal thuis zette hij de foto op zijn Instagramaccount. En vanaf dat moment ging het hard. Heel veel mensen over de gehele wereld deelden zijn foto. Ook het merk van de drone waarmee Ricardo vliegt, DJI, deelde zijn foto.

De drie monteurs blijken Portugese mannen te zijn die voor hun werkgever heel de wereld over gaan om veel van dit soort projecten op hoogte uit te voeren. Ze zijn erg dankbaar voor de mooie foto.

En Ricardo? Die doet nu met zijn foto mee aan de Siena International Photo Awards en zet daarbij niet alleen zijn eigen naam op de kaart maar ook Goeree-Overflakkee.