FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van FrameWave in Oude-Tonge geopend. Daarnaast hebben zij de naam onthuld van de culturele huiskamer waar de vier studio’s aan grenzen: Come Together.

"Met de huidige techniek kan iedereen op een zolderkamer al best goede opnames maken. Maar hier heb je het gevoel dat je de Wisseloord Studios binnen komt en dat is absoluut inspirerend voor muzikanten. Los daarvan zie ik nu bij de opening al dat “Come Together” werkt: twee jonge mensen op het podium die met veel enthousiasme een gitaar oppakken. Ik kan deze plek alleen maar aanraden, het is met liefde gedaan!" - Dave von Raven

De studio’s zijn multifunctioneel gebouwd, waardoor ze geschikt zijn voor repetities van bandjes, muzieklessen van muziekdocenten of muziekscholen, maar ook voor professionele studio-opnames. De studio’s zijn voorzien van professionele apparatuur en backline. De ruimtes zijn stevig geïsoleerd, wat er samen met de plek op het industrieterrein voor zorgt dat een ieder er zijn gang kan gaan. De ruimtes komen samen in de ‘culturele huiskamer’ Come Together. Natuurlijk een knipoog naar het nummer van The Beatles van precies 50 jaar geleden (1969), maar vooral ook een naam die laat zien dat het een plek is waar mensen samen komen om te genieten van cultuur. Door samen muziek te maken, naar kleine voorstellingen te kijken en workshops te volgen. Het kan er allemaal.

"Ik ben ontzettend trots op het feit dat zulke jonge ondernemers zich op deze manier inzetten voor het eiland. Deze studio’s zorgen ervoor dat niet alleen jongeren, maar eigenlijk iedereen die actief is in de culturele sector, gestimuleerd wordt om zijn of haar talent te ontwikkelen." - Ada Grootenboer

Over FrameWave

Rick van der Vegt, één van de twee eigenaren van FrameWave dat sinds 2008 gevestigd is in Oude Tonge: "We zijn ongelooflijk trots dat na maanden van verbouwen onze vier prachtige studio’s en culturele huiskamer zijn geopend door de burgemeester en Dave. We hebben veel positieve reacties gehad van de aanwezigen, onder wie muzikanten, technici en muziekliefhebbers, zowel particulier als zakelijk. Vóór de opening hebben we een aantal testdagen gehad met bandjes waarna we op detailniveau nog aanpassingen hebben gedaan. We zijn er nu dus helemaal klaar voor en de eerste boekingen zijn vanmiddag geplaatst!"