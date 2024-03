Frontale botsing op N57 bij Brouwersdam

Maandagavond 11 maart 2024 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N57 bij de rotonde bij de Brouwersdam. Het ongeval vond plaats toen twee voertuigen, waaronder een Mercedes, frontaal met elkaar in botsing kwamen.

De bestuurder van de Mercedes moest door de brandweer worden bevrijd en is naar het ziekenhuis in Dirksland vervoerd. In de andere auto bevonden zich twee inzittenden, ook zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor medische behandeling.

Vanwege de omvang van het ongeval heeft de politie de N57 in beide richtingen moeten afsluiten. Automobilisten wordt geadviseerd om alternatieve routes te nemen en de verkeersinformatie in de gaten te houden voor updates over de heropening van de weg. De politie heeft een onderzoek ingesteld.



Door Internetredactie Omroep Archipel