Geen hondenbelasting en toeristenbelasting stijgt zoals gepland

De gemeenteraad heeft donderdag 13 november 2025 gestemd over een motie om de hondenbelasting afgeschaft te laten. Met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen is de motie aangenomen. Dat betekent dat de hondenbelasting voorlopig niet terugkomt. Ook is er afgesproken dat er in de toekomst geen teksten meer komen over een mogelijke herinvoering van de hondenbelasting.

PvdA stemde tegen. Volgens hen kost het jaarlijks 3,5 ton om afvalbakken, poepzakjes en hondentoiletten te onderhouden. ChristenUnie stemde voor de motie, maar wil in de toekomst opnieuw kijken als de overlast van hondenpoep groot blijft.

Toeristenbelasting

Een andere motie wilde de toeristenbelasting sneller verhogen dan het voorstel van het college. Deze motie is verworpen met 22 stemmen tegen en 5 stemmen voor. Het college wil de toeristenbelasting verhogen naar € 2 per nacht per persoon in 2026. Daarna moet het tarief verder stijgen naar € 2,25 in 2027 en € 2,50 in 2028.

Veel raadsleden waren tevreden met het voorstel van het college. Ze vonden het eerlijk en in lijn met omliggende gemeenten. Wethouder Petra ‘t Hoen legde uit dat de verhoging van 33% nodig is om gelijk te blijven met andere gemeenten en het landelijke gemiddelde.

Door Internetredactie Omroep Archipel