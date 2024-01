Geen windmolen bij veehouder in Nieuwe-Tonge

Een vleesveehouder uit Nieuwe-Tonge mag definitief geen windmolen bij zijn bedrijf plaatsen. De Raad van State heeft deze week zijn verzoek, om de beslissing van de gemeente ongegrond te verklaren, afgekeurd. De Raad van State is de hoogste rechtsprekende instantie die een uitspraak kan doen over geschillen tussen inwoners en overheidsinstellingen.

De eigenaar van de melk- en rundveehouderij en fokkerij vroeg de omgevingsvergunning voor de windmolen al in 2019 bij de gemeente aan. Het gaat om een windmolen met een as-hoogte van 20 meter, bedoeld om het bedrijf van energie te voorzien. De boer vond, naast de N59, een perfecte plek, met altijd wind en dus continu veel rendement. Het bouwplan was echter in strijd met de bestemmingsplannen Buitengebied. Om dat aan te passen, zou de aanvraag voor maximaal tien jaar gelden. De boer vroeg die echter voor dertig jaar aan.

De gemeente liet de veehouder daarop weten dat de aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan niet volledig was, en aangevuld moest worden met een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. Omdat die niet binnen de gestelde termijn kwam, stelde het college de aanvraag uiteindelijk buiten behandeling. Ook het bezwaar werd ongegrond verklaard.

De veehouder liet het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. De bestuursrechter heeft nu besloten dat de gemeente een eerder besluit niet hoeft terug te draaien.



Door Linda van der Klooster