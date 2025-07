GroenLinks/PvdA behaalt steun voor duurzame en gezonde voedselinitiatieven

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 9 juli 2025 ingestemd met twee voorstellen van GroenLinks-PvdA die bijdragen aan een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem voor zowel boeren als consumenten. De maatregelen, die vanaf 2026 ingaan, moeten zorgen voor toekomstbestendige landbouw en meer toegang tot betaalbaar, gezond voedsel in de regio.

Ondersteuning voor duurzame landbouw

GroenLinks-PvdA stelt voor om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 2026-2030. Dit bedrag wordt ingezet om biologische en natuurinclusieve boeren te ondersteunen. Het doel is dat in 2030 minstens 15% van de landbouwgrond in Zuid-Holland duurzaam beheerd wordt, wat een significante bijdrage levert aan de verduurzaming van de regio.

Betaalbaar en gezond eten in elke buurt

Ook gaat de provincie € 500.000,- investeren in proeftuinen die gericht zijn op het aanbieden van gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden. De provincie werkt hierbij samen met gemeenten, scholen, zorginstellingen en lokale boeren. De proeftuinen omvatten onder andere de ondersteuning van wijkrestaurants, mealprep-keukens en de ontwikkeling van een regionaal logistiek netwerk om boer en consument dichter bij elkaar te brengen.

Statenlid Adem Mustafa Negash benadrukt het belang van de voorstellen: “Iedereen verdient toegang tot goed eten. Gezonde voeding is geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor gelijke kansen en lagere zorgkosten. Met deze proeftuinen laten we zien dat goed eten ook lokaal, duurzaam én betaalbaar kan zijn.”

Brede steun

Beide voorstellen werden met een ruime meerderheid aangenomen door de Provinciale Staten, wat GroenLinks-PvdA als een signaal ziet van brede steun voor eerlijk en duurzaam voedselbeleid. “We zetten nu concrete stappen naar een Zuid-Holland waar duurzaam produceren en gezond consumeren hand in hand gaan,” besluit Negash.

Met deze besluiten zet Zuid-Holland een belangrijke stap in de richting van een duurzamer voedselsysteem, dat zowel de gezondheid van de inwoners als de toekomst van de landbouw in de regio ten goede moet komen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel