Gemeente Goeree-Overflakkee maakt strand Brouwersdam rookvrij

Vanaf maandag 22 april 2024 is het strand van de Brouwersdam rookvrij. Het gaat om het gebied vanaf strandopgang 13a tot en met het strand bij Strandclub Zee. Gemeente Goeree-Overflakkee moedigt hiermee strandgangers aan om op dit strand geen sigaretten op te steken of e-sigaretten te gebruiken. Via 'rookvrij’- aanduidingen, zoals stickers op de afvalcontainers en een aantal borden, zien bezoekers dat het strand rookvrij is.

Zoals iedereen weet is roken ook erg schadelijk voor de gezondheid. Het vergroot de kans op diverse kankersoorten, longziekten en hart- en vaatziekten. Wethouder Berend Jan Bruggeman (Welzijn en Sociaal Domein), is daarom ook groot voorstander van een rookvrij strand: "Als gemeente streven we naar een Rookvrije Generatie, waarin de gezondheid en welzijn van onze inwoners voorop staan. We willen roken ontmoedigen en een gezonde omgeving bieden waar de jeugd niet geconfronteerd wordt met ongezonde gewoontes. Dat draagt bij aan een positieve verandering. Het sluit mooi aan bij onze aanpak ‘Opgroeien in een kansrijke Omgeving’ (OKO). Bij deze aanpak werken we met lokale organisaties samen aan een gezondere en kansrijke toekomst voor onze jeugd."

Roken is niet alleen slecht voor de gezondheid

Het is ook slecht voor het milieu. Wethouder Henk van Putten (Recreatie en Toerisme), is daarom ook blij met het initiatief: "Elk jaar eindigen talloze peuken in het zand. Dit heeft een negatieve impact op de schoonheid van ons strand en de zee. Een sigarettenpeuk kan wel 1.000 liter water vervuilen en ze zijn daarnaast ook lastig op te ruimen. Daarom vind ik deze proef ontzettend belangrijk. Ik roep strandbezoekers op om hun steentje bij te dragen, want alleen samen kunnen we onze natuur peukenvrij houden."

Het rookvrije strand is daarom ook een mooie aanvulling op de bestaande bewustwordingscampagne 'Buitengewoonschoon'. Met de campagne Buitengewoonschoon roepen we inwoners en bezoekers van ons eiland op om de rommel die ze zelf maken, zelf op te ruimen. En het liefst ook het blikje of peukje waar niemand zich blijkbaar om bekommerde.

Bewustwording

Het rookvrije strand draait vooral om bewustwording, zodat rookvrij het nieuwe normaal wordt. De gemeente wil de strandbezoekers dan ook aanmoedigen om elkaar vriendelijk aan te spreken als iemand toch een sigaret rookt of een e-sigaret gebruikt op het strand. Zo wordt het schadelijke meeroken voorkomen, geven we het goede voorbeeld aan de jeugd en hebben we geen last meer van peukenafval.



