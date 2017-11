Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt steungezinnen

Kinderen opvoeden is vaak leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Iedere fase in de opvoeding brengt nieuwe vragen met zich mee. Soms lopen ouders daarbij tegen situaties aan waar zij niet 1-2-3 antwoord op hebben of twijfelen aan de gekozen aanpak. Het delen van ervaringen met andere ouders kan dan helpen. Het Jeugdondersteuningsteam (JOT) van de gemeente Goeree-Overflakkee is daarom opzoek naar steungezinnen.

Een steungezin biedt een ander gezin een steuntje in de rug. Zij kunnen ervaringen delen, een luisterend oor bieden, advies geven en helpen met praktische dingen, zoals bijvoorbeeld de administratie. Een steungezin is er voor het hele gezin, voor de ouders en de kinderen.

Enkele voorbeelden van ondersteuning door een steungezin zijn:

Het kind of de kinderen mee op stap nemen, hen helpen of stimuleren bij hun schoolwerk, hen een dag opvangen of eens een weekend laten logeren.

Ervaringen delen over de aanpak van de kinderen, luisteren naar problemen en helpen of stimuleren bij het oplossen daarvan.

Samen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten in de omgeving.

Steun bieden bij formele contacten tussen het gezin en instanties, zoals school, werk, sociale zekerheid, administratieve verplichtingen en dergelijke.

Een gezin met een hulp- of ondersteuningsbehoefte wordt in contact gebracht met een beschikbaar steungezin dat het best bij de situatie en het gezin past. Daarvoor worden met beide partijen eerst verkennende gesprekken gevoerd om te inventariseren wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Als er een 'match' is gevonden wordt een nadere kennismaking georganiseerd. Als er tussen beide gezinnen een 'klik' is, worden er concrete afspraken (met elkaar) gemaakt en gaat de steunrelatie van start. Het steunvragende gezin blijf hulp ontvangen van de eigen gezinscoach, ook als er een steungezin gevonden is. De steunouders staan er niet alleen voor.

Interesse of meer weten?

Wilt u meer weten over steungezinnen of wilt u uw gezin aanmelden als steungezin? Neem dan contact op met Sylvia Kremer, via sylviakremer@flexusjeugdplein.nl of 06-10631780 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag). U kunt ook informatie vinden op de Facebookpagina’s Steungezinnen en Steungezinnen FlexusJeugdplein.