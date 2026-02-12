Gemeente onderzoekt inzet noodsteunpunten bij rampen en storingen

Goeree-Overflakkee maakt zich klaar voor verschillende noodsituaties, zoals wateroverlast, droogte, stroomuitval en natuurbranden. De gemeente gaat mogelijk binnenkort beginnen met een pilot voor het opzetten van noodsteunpunten. In februari 2026 wordt duidelijk of de gemeente definitief deelneemt aan deze testfase. Tijdens de pilot worden één of twee steunpunten in de regio operationeel gemaakt.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft de belangrijkste risico’s voor de regio onderzocht in het Regionaal Risicoprofiel (RRP). In deze regio, waar Goeree-Overflakkee onder valt, worden bijvoorbeeld overstromingen, droogte en natuurbranden, als reële bedreigingen gezien. Ook andere incidenten, zoals stroomuitval of cyberaanvallen, kunnen de regio beïnvloeden. De VRR werkt samen met verschillende partners, waaronder de politie, GGD en lokale gemeenten, om risico’s te begrijpen en zich voor te bereiden.

Noodpakketten

Inwoners wordt geadviseerd om een noodpakket in huis te hebben, zodat ze zich in geval van een crisis minimaal 72 uur zelfstandig kunnen redden. Het belang van deze voorbereiding is goed opgepikt op Goeree-Overflakkee. Tijdens een proef op 6 oktober 2025 werden de noodpakketten snel verkocht, wat wijst op veel bewustzijn over zelfredzaamheid. De VRR benadrukt dat deze voorbereiding helpt om de hulpdiensten te ontlasten, zodat zij zich kunnen richten op de meest dringende situaties.

Eind januari 2026 zaten honderdduizenden huishoudens in Amerika zonder stroom door een hevige winterstorm. In 2025 was er in Spanje en Portugal een grote stroomstoring. Toch zijn er ook in Nederland regelmatig storingen in belangrijke voorzieningen, zoals in januari 2026, toen in Amersfoort bijna twee weken lang een kookadvies gold vanwege verontreiniging in het drinkwater.

Noodsteunpunten pilot

De VRR organiseert regelmatig gezamenlijke oefeningen met partners om de samenwerking te testen en te verbeteren. De VRR is bijvoorbeeld bezig met het opstarten van een pilot voor noodsteunpunten. Hiervoor moet elke deelnemende gemeente één of twee steunpunten opzetten en testen. Op dit moment zijn er op Goeree-Overflakkee nog geen formele noodsteunpunten. De gemeente heeft aangegeven mee te willen doen aan de pilot om te testen hoe noodsteunpunten in een landelijke omgeving goed kunnen functioneren. In februari 2026 wordt duidelijk of de gemeente daadwerkelijk deelneemt aan de pilot. De locaties voor deze steunpunten worden binnenkort vastgesteld.

Drinkwater

Volgens de gemeente Goeree-Overflakkee zijn er maatregelen genomen voor de drinkwatervoorziening, voor het geval de normale watervoorziening uitvalt. In samenwerking met drinkwaterbedrijf Evides zijn er op het eiland plekken aangewezen waar bewoners drinkwater kunnen ophalen bij een langdurige storing. De exacte locaties worden pas bekendgemaakt als er echt een probleem is met de watervoorziening.

Uitval riolering

Een ander risico voor Goeree-Overflakkee is de uitval van de riolering. Bij storingen kunnen toiletten minder goed doorspoelen, wat kan leiden tot geurhinder in woningen en openbare gebouwen. Hoewel geurhinder geen blijvende gezondheidsrisico’s oplevert, kunnen tijdelijke klachten zoals hoofdpijn en misselijkheid ontstaan. De GGD adviseert inwoners om in een dergelijke situatie contact met ontlasting te vermijden en goede hygiëne toe te passen om gezondheidsrisico’s te beperken.

Informatie

Met voorbereidingen, zoals de noodpakketten, de mogelijke oprichting van noodsteunpunten en de aandacht voor vitale voorzieningen werkt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met andere partners samen aan het vergroten van de weerbaarheid van de regio. Inwoners kunnen op Rijnmondveilig.nl en in de Rijnmondveilig‑app alle regionale risico’s terugvinden en praktische tips krijgen om zich voor te bereiden op verschillende noodsituaties.

