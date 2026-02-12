 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Groot onderhoud aan Battenoordsedijk in Nieuwe-Tonge

Foto

Van maandag 16 februari tot en met vrijdag 17 april 2026 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Battenoordsedijk in Nieuwe-Tonge. De werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de staat van de weg en worden in meerdere fases uitgevoerd.

Tijdens het onderhoud krijgt de Battenoordsedijk nieuw asfalt en nieuwe belijning. Daarnaast worden de bermen opgehoogd en opnieuw afgewerkt. Om de werkzaamheden veilig en efficiënt te laten verlopen, is het project opgedeeld in drie fases. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Bewoners en ondernemers die wonen of werken binnen het werkvak blijven bereikbaar.

De planning ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: van 16 tot en met 27 februari. In deze periode wordt gewerkt aan de Battenoordsedijk vanaf de kruising met de Sint Pietsersweg tot en met de haven en tot aan de kruising met de Havenweg.
  • Fase 2: van 2 tot en met 20 maart. Dit betreft het deel van de Battenoordsedijk vanaf de kruising met de Havenweg tot aan de Verbindingsdijk.
  • Fase 3: van 23 maart tot en met 17 april. In deze fase vinden werkzaamheden plaats aan de haven.

Weggebruikers en omwonenden wordt geadviseerd rekening te houden met omleidingen en mogelijke overlast, zoals verminderde bereikbaarheid en geluidshinder gedurende de werkzaamheden.

Donderdag 12 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

