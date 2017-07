Gemeente start weer met extra dienstverlening aan strandgasten

Nu het zomerseizoen is begonnen en het drukker wordt op de stranden, start de gemeente weer met de extra dienstverlening aan strandgasten. Gedurende ongeveer twee maanden zijn mensen die vallen onder de Participatiewet en bezig zijn met een re-integratietraject én mensen met een Wsw-indicatie aanwezig op de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee, als aanspreekpunt, parkeerwacht en schoonmaker. Op vrijdag 30 juni 2017 gaf wethouder Frans Tollenaar de formele aftrap van het project om de stranden in de gemeente Goeree-Overflakkee schoon, toegankelijk en veilig te houden. Omdat de voormalige brandweerkazerne aan de Molenweg 5 in Ouddorp is ingericht als uitvalsbasis voor de activiteiten, vond het officiële startmoment ook hier plaats. De wethouder sprak hier de medewerkers van het uitvoeringsbedrijf Wsw en mensen die bezig zijn met een re-integratietraject toe. "Geweldig dat jullie deze inspanning willen plegen, dat jullie er zijn voor de mensen die hier op bezoek zijn, maar ook dat jullie onderweg de nodige hand- en spandiensten verlenen als er iets aan de hand is. Door deze aanpak en door er te zijn, tillen jullie de recreatie op het eiland op een hoger plan." Vanaf nu staan deze medewerkers van de gemeente, gedurende de zomermaanden, dagelijks van 10:00 tot 17:00 uur klaar voor recreanten op en rondom de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee. Zij letten erop dat alles ordelijk verloopt, onder meer door toezicht te houden op de parkeerplaatsen (parkeerwacht), te monitoren op de veiligheid op en rondom de stranden (preventie van diefstal), het opruimen van zwerfvuil en door toeristen te woord te staan. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten. Daarnaast hebben zij een korte lijn met de politie voor als er kinderen of dieren in de auto's zijn achtergebleven. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten en creëert tegelijkertijd mogelijkheden voor arbeidsparticipatie. Tweeten

