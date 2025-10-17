Gemeente stuurt brandbrief naar provincie over nieuw bouwbeleid

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft op 17 oktober 2025 een brandbrief gestuurd aan de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In de brief uit de raad grote zorgen over het nieuwe omgevingsbeleid van de provincie. Dat beleid bepaalt hoe de ruimte in Zuid-Holland gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor woningbouw, natuur, landbouw en bedrijven. Volgens de gemeente laten de voorstellen te weinig ruimte voor bouwen en ondernemen in landelijke gebieden. ‘Fataal voor de leefbaarheid’, aldus de raad.

Volgens de gemeente laat het voorstel te weinig ruimte voor de bouw van nieuwe woningen en voor uitbreiding van lokale bedrijven. De raad vreest dat dit grote gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid van de dorpen op het eiland.

Onuitvoerbaar

De provincie wil bouwen vooral binnen bestaande dorpen en steden laten plaatsvinden, en tegelijkertijd het open landschap beschermen. De gemeenteraad is het daar in principe mee eens, maar stelt dat dit voor Goeree-Overflakkee lastig uitvoerbaar is. In veel dorpen is weinig ruimte om binnen de bestaande bebouwing woningen toe te voegen en hoogbouw past vaak niet bij het karakter van de historische kernen.

Daarnaast waarschuwt de raad dat kleine bouwprojecten vaak financieel niet haalbaar zijn. Grotere uitbreidingen, zoals een nieuwe woonwijk aan de rand van een dorp, zijn soms nodig om voldoende betaalbare woningen te kunnen bouwen.

Vergrijzing

De brief wijst ook op de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Zonder nieuwe woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen dreigen scholen te sluiten in kleine kernen, verdwijnen winkels en verenigingen en komt de zorg onder druk te staan.

Ondernemers

Ook bedrijven hebben volgens de raad meer ruimte nodig. Nu zitten veel ondernemingen in dorpen of langs wegen waar uitbreiding lastig is. Door gebrek aan ruimte kunnen ze niet innoveren of verduurzamen: juist doelen die de provincie zelf ook belangrijk vindt. Door het beleid van de provincie zal de welvaart afnemen, volgens de gemeente.

Maatwerk

De gemeenteraad vraagt om maatwerk bij het instellen van bufferzones rond Natura 2000-natuurgebieden. Een vaste afstand van één kilometer is volgens de gemeente te rigide, zeker als het gaat om gebieden die uit water bestaan en minder gevoelig zijn voor stikstof.

De raad benadrukt dat Goeree-Overflakkee de afgelopen jaren zuinig is omgegaan met de beschikbare ruimte en nu niet de dupe mag worden van streng beleid. De centrale oproep in de brandbrief luidt: "maatwerk voor ruimte en ruimte voor maatwerk".

De gemeenteraad laat weten het standpunt graag persoonlijk toe te lichten aan het provinciebestuur.

De brief is hier te lezen.

