Gemeente vraagt inwoners mening over toekomstig parkeerbeleid

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een nieuw parkeerbeleid en vraagt inwoners om mee te denken via een online poll. Het doel is om parkeren op bepaalde plekken in de gemeente beter te regelen.

In de poll krijgen de deelnemers enkele stellingen voorgelegd. Zo wil de gemeente weten of toeristen zouden moeten meebetalen aan parkeerkosten, door een parkeerkaart te kopen. Dat gebeurt nu nog niet, behalve via de toeristenbelasting. Met betaald parkeren zouden ook toeristen meebetalen aan parkeerkosten, zoals het aanleggen en onderhouden van parkeerplaatsen en het instellen en de controle van regels, zoals plekken met vergunning of een blauwe zone.

Ook wordt gevraagd of inwoners vinden dat winkel- en ziekenhuisbezoekers moeten meebetalen aan parkeren door een parkeerkaart te kopen. Als voorbeeld geeft de gemeente Middelharnis, waar de meeste bezoekers aan de zuidkant van het winkelgebied parkeren. Aan de noordkant is vaak meer plek. Betaald parkeren zou dan kunnen helpen om de drukte beter te verdelen en het ook beter leefbaar te houden voor omwonenden.

Er zijn in de korte poll ook vragen over parkeren in de wijk. De resultaten worden meegenomen in de gesprekken van een verkeerspanel met inwoners, ondernemers en organisaties over het toekomstige beleid.

De poll is te vinden op het participatieplatform: praatmee.goeree-overflakkee.nl/nl-NL/.

Door Internetredactie Omroep Archipel