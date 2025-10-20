Gemeente wil afwijken van 50 meter spuitzone bij woningbouw Middelharnis

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdagavond 16 oktober 2025 de beslissing over het bestemmingsplan voor het Graankwartier in Middelharnis uitgesteld. Het plan maakt de bouw van 47 woningen mogelijk, maar er zijn conflicten met omliggende landbouwbedrijven. Vooral de veilige afstand tot spuitzones, de gevolgen voor ondernemersvrijheid en het risico op rechtszaken zorgden voor discussie.

Nieuwe woningen

Het Graankwartier is de herontwikkeling van het oude CZAV-terrein. Een groot deel van de woningen moet betaalbaar zijn, als koop- of huurwoning. Alle fracties vinden het belangrijk dat er nieuwe woningen komen. Toch zijn veel raadsleden bang dat het plan de bedrijven in de buurt te veel beperkt. Daarom stelde de raad de beslissing uit.

Spuitzone

Het belangrijkste probleem is de spuitzone. Dat is de veilige afstand tussen woningen en landbouwpercelen, normaal 50 meter. Het plan wijkt hiervan af. Meerdere fracties denken dat dit tot rechtsproblemen kan leiden.

Cees Grinwis (PvdA) waarschuwde dat de raad hiermee afwijkt van de praktijknorm: "De praktijknorm van 50 meter wordt genomen onder het motto: beter veilig dan sorry." Eerder besliste een rechter in Oost-Brabant dat een afstand van 33 meter "onaanvaardbaar" was.

Ellen Nijssen (GAAN) noemde het plan een "onmogelijk besluit" dat waarschijnlijk tot een rechtszaak leidt. Jeffrey Verlegh (D66) vroeg zich af of nieuwe bewoners straks in een "gifbesproeide achtertuin" komen te wonen.

Hinder voor bedrijven

Het geuronderzoek liet zien dat een deel van het bouwvlak bij een veehouderij niet meer gebruikt kan worden voor uitbreiding. Raadsleden vinden dit een beperking van de rechten van de ondernemer.

Thomas Kom (Trots op Goeree-Overflakkee) kritiseerde de verkeersberekeningen van het college. Volgens hem zijn die gebaseerd op het maximale historische gebruik van het CZAV-terrein. In werkelijkheid is er de afgelopen jaren veel minder verkeer geweest. Omwonenden van de Westhavendijk kunnen hierdoor meer verkeer ervaren.

Onderhandelingen met agrariërs

Raadsleden waren kritisch over het late contact tussen de ontwikkelaar en de agrariërs. Ellen Nijssen (GAAN) zei dat het bestemmingsplan de onderhandelingspositie van de agrariërs verzwakt.

Wethouder Daan Markwat zei dat de gesprekken goed verlopen, maar dat er nog geen afspraken zijn. Volgens hem zijn private afspraken de beste manier om het plan snel te realiseren en de woningen betaalbaar te houden.

Het college vindt dat het plan kan, omdat er beperkingen zijn opgenomen. Zo is er een verbod op sierteelt en komt er een groenbuffer of windhaag van twee meter hoog en breed. Volgens het college vermindert dit de hinder en risico’s voor de agrariërs.

Besluit uitgesteld

Door de onzekerheid over de spuitzone, de gevolgen voor de agrarische bedrijven, het verkeer en het ontbreken van afspraken met de agrariërs, besloot de raad de behandeling van het bestemmingsplan uit te stellen. De datum voor een nieuw besluit wordt later bepaald.

Door Internetredactie Omroep Archipel