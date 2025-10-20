Gemeente wil personeelstekort aanpakken met 2 miljoen extra

Het college heeft groen licht gekregen om jaarlijks € 2 miljoen extra vrij te maken voor personeel. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft dit donderdagavond 16 oktober 2025 besloten. Het geld is bedoeld voor de aanstelling van ongeveer 20 nieuwe medewerkers. Het voorstel werd aangenomen met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Het extra geld is nodig omdat er te weinig personeel is in de gemeentelijke organisatie. Volgens een onderzoek van adviesbureau Berenschot, een zogenaamde “quickscan plus”, leidt het tekort tot een hoge werkdruk. Zonder extra medewerkers kan de gemeente belangrijke taken, zoals woningbouw en dienstverlening aan inwoners, niet goed uitvoeren. De burgemeester gaf aan dat Berenschot een tekort van minstens 30 FTE had vastgesteld, maar dat het college ervoor kiest om eerst 20 extra FTE in te zetten.

Te veel ambtenaren

De fractie GAAN was kritisch en diende een motie in om de beslissing uit te stellen en een verdiepend onderzoek te doen. GAAN stelde dat de gemeente in vergelijking met andere gemeenten te veel ambtenaren heeft. Volgens hen zou Goeree-Overflakkee 100 ambtenaren te veel hebben, wat neerkomt op een extra € 7 miljoen aan personeelskosten per jaar.

Reactie van het college en andere fracties

Het college en fracties zoals D66 en PvdA weerlegden de kritiek van GAAN:

De vergelijking van GAAN is onjuist, omdat andere gemeenten veel gebruikmaken van gemeenschappelijke regelingen (gedeelde diensten) voor ICT, HR en financiën. Goeree-Overflakkee voert deze taken zelf uit.

De extra kosten voor personeel zijn in werkelijkheid slechts 2% hoger dan het gemiddelde van de referentiegemeenten, ongeveer € 1,6 miljoen.

De extra € 2 miljoen is bedoeld voor personeel, niet voor ICT (daarvoor zijn aparte budgetten).

Controle

De burgemeester benadrukte dat de raad nauw betrokken blijft bij de uitvoering van het plan. In de Audit Commissie worden de aandachtspunten uit het Berenschot-rapport besproken. Zo kan de raad beter volgen op welke doelen de gemeente stuur nodig heeft en hoe de extra medewerkers worden ingezet.

De motie van GAAN om het besluit uit te stellen werd verworpen. Er stemden 24 raadsleden tegen en 5 raadsleden voor.

Met deze beslissing kan de gemeente structureel investeren in personeel en de werkdruk verlagen. Volgens het college is dit nodig om de dienstverlening aan inwoners op peil te houden en belangrijke projecten, zoals woningbouw en duurzaamheid, goed uit te voeren.

Door Internetredactie Omroep Archipel