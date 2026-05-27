Al 25 jaar een vaste plek voor koopjes en gezelligheid in Dirksland





Snuffelmarkt ’t Lôôsje in Dirksland bestaat 25 jaar en viert daarnaast het 10-jarig jubileum van de huidige locatie aan de Spuikolk. Een rommelmarkt was destijds nog niet gebruikelijk op Goeree-Overflakkee, maar dankzij een idee van het kerkbestuur werd de eerste rommelmarkt een feit.

Wietkwekerij

In 1997 besloot de kerkelijke gemeenschap van de Gereformeerde Gemeente in Dirksland een nieuwe kerk te bouwen. De oude kerk had zwaar geleden onder de Watersnoodramp van 1953 en opknappen bleek te kostbaar. Om geld in te zamelen voor de nieuwbouw werd een rommelmarkt georganiseerd. Omdat men inzag dat gratis verkregen spullen volledig ten goede kwamen aan de opbrengst, besloot men de rommelmarkt voort te zetten. Een geldschieter kocht later het pand aan de Spuikolk, waarna de stichting het gratis in bruikleen kreeg. “Toen we hier binnenkwamen lag het afval van een wietkwekerij een meter hoog. Je kon nergens lopen. We zijn een week bezig geweest met opruimen,” vertelt vrijwilliger Leen Markwat, die al sinds de oprichting betrokken is bij Snuffelmarkt ’t Lôôsje.

Er moesten vervolgens flink wat werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo werd onder meer een nieuwe betonvloer gestort, omdat de houten vloer volledig verrot was. Daarna werd de ruimte ingericht met stellingen van de vorige locatie en kon de winkel in 2016 worden geopend.

Kassadienst

De stichting bestaat inmiddels 25 jaar en was in die periode op verschillende locaties gevestigd. Op de huidige plek aan de Spuikolk is de groep van ongeveer veertig vrijwilligers inmiddels al tien jaar actief. “Ik ben op een week na al tien jaar vrijwilliger bij ’t Lôôsje. Ik ging ooit een vriendin helpen en vond het werk meteen erg leuk. Ik was net met pensioen en zocht een mooie vrijetijdsbesteding,” vertelt vrijwilliger Ella Wiegel.

Volgens Markwat heeft het werk in de snuffelmarkt ook een belangrijke sociale functie. “Veel mensen bloeien hier echt van op door het werk en de sfeer.” Wiegel vertelt dat zij op maandagochtend de aangeleverde dozen uitpakt en sorteert. Daarna worden de spullen geprijsd en door andere vrijwilligers in de winkel geplaatst. “Om de veertien dagen draai ik ook kassadienst, want het contact met klanten vind ik ook erg leuk,” zegt ze.

Brand

Ook Catrien de Waal is al tien jaar vrijwilliger bij ’t Lôôsje. “Eigenlijk nog langer, want op de vorige locatie hielp ik samen met mijn man ook al mee. Hij was eerder vrijwilliger dan ik,” vertelt ze. Een gebeurtenis die haar altijd is bijgebleven, was het bezoek van een vrouw die veel spullen nodig had nadat er brand was geweest in de woning van haar zoon. De organisatie besloot haar korting te geven, ondanks dat dit eigenlijk niet binnen het beleid paste. “Ze kwam later foto’s laten zien van hoe ze het huis opnieuw hadden ingericht. Ze was ons ontzettend dankbaar. Zo help je elkaar toch een beetje,” aldus De Waal.

De opbrengst van de snuffelmarkt ging vroeger naar de kerk. Inmiddels zijn de kosten daarvan afgelost en gaat de opbrengst volledig naar goede doelen.

Door Internetredactie Omroep Archipel