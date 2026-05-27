Raad stemt voor restauratie voorgevel van Fort Prins Frederik





Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 21 maart 2026 heeft een grote meerderheid ingestemd met de restauratie van de voorgevel van Fort Prins Frederik. Alleen GAAN stemde tegen het voorstel.

De raad moest besluiten over een budget van € 650.000. Dit geld wordt pas uitgegeven als er subsidies komen. Deze subsidies dekken ongeveer 75% van de kosten. De kosten voor de gemeente zijn dan € 180.500 met structurele kapitaallasten van € 9.900.

De gemeente is eigenaar van het rijksmonument in Ooltgensplaat en heeft een wettelijke instandhoudingsplicht. Het doel van de renovatie is om de bouwkundige staat en de aanblik van de gevel te verbeteren. Het nalaten van noodzakelijk onderhoud kan leiden tot verdere achteruitgang en op lange termijn tot hogere kosten.

Tim Jochems (CDA) vindt dat als Goeree-Overflakkee zeven eilandwonderen zou hebben, het fort er zeker een van zou zijn. Hij ziet de potentie en het belang van de locatie, net als andere gemeenteraadsleden. Ook begrijpen zij dat de gemeente als eigenaar verantwoordelijkheid moet nemen. Toch zijn er veel vragen over de toekomst van het fort en viel de term ‘bodemloze put’. Tot nu toe is het nog niet gelukt een nieuwe eigenaar te vinden.

Inmiddels is een kwartiermaker aangetrokken, met onder meer ervaring bij Fort Sabina in Heijningen. Hij gaat in kaart brengen welke kansen er zijn en hoe de exploitatie kan worden vormgegeven.

De komende tijd moet blijken hoe de restauratie en de nieuwe verkenningen het fort nieuw leven kunnen inblazen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel