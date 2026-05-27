Gaslekkage D'n Diek ontstaan door losgeschoten verbindingsstuk





De gaslekkage van dinsdag 26 mei 2026 bij D'n Diek blijkt te zijn ontstaan door een losgeschoten verbindingsstuk, de zogeheten mof. Dat schrijft de gemeente in een bericht in de BouwApp.

Rond 15:00 uur dinsdagmiddag is tijdens de saneringswerkzaamheden op het Spuiplein een gaslek ontstaan. "Tijdens het vrijgraven van de grond kreeg de gasleiding ruimte, waardoor de mof is losgeschoten en de leiding is gaan lekken. Dit kwam dus niet doordat de graafkraan de gasleiding heeft geraakt, maar door de beweging die ontstond tijdens het ontgraven", staat in het bericht.

Geen gas gemeten

De werkzaamheden zijn meteen stilgelegd, waarna de netbeheerder, brandweer en politie zijn ingeschakeld. Winkels en gebouwen in de omgeving werden uit voorzorg tijdelijk ontruimd. In de omliggende panden werden gasmetingen uitgevoerd, maar daarbij is geen gas gemeten.

De gasleiding is aan het einde van de middag veilig afgesloten met een ballon, waarna Stedin de leiding definitief heeft hersteld. Tot 20:00 uur 's avonds is Kuipers Infra bezig geweest met het aanvullen van het werkvak met zand en het dichtmaken van de sleuf. De werkzaamheden konden op woensdagochtend 27 mei 2026 om 07:00 uur weer worden opgestart.

Als gevolg van dit incident wordt een aantal maatregelen nog strenger toegepast. Zo wordt er beter voor gezorgd dat ondergrondse leidingen goed worden ondersteund tijdens het vrijgraven. Beweging, spanning of schade aan de leidingen moet zo worden voorkomen. Ook wordt vaker gekozen voor handmatig graven en de inzet van de zuigauto zodat de grond gecontroleerd kan worden verwijderd.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel