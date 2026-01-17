Gemiddelde huizenprijs op Goeree-Overflakkee naar 463.400 euro
De gemiddelde verkoopprijs voor een huis op Goeree-Overflakkee is in de laatste drie maanden van 2025 opgelopen tot € 463.400,-. Een jaar eerder lag dat bedrag nog op € 428.400,-. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
In totaal werden er in het laatste kwartaal 91 huizen verkocht op het eiland, iets minder dan in dezelfde periode in 2024. Over wat voor soort huizen dit zijn, worden geen cijfers gegeven. De gestegen gemiddelde verkoopprijs kan dus ook komen doordat de woningen deze keer groter of nieuwer waren.
Meer dan een half miljoen euro
Landelijk gezien zijn de huizenprijzen ook gestegen. Voor het eerst ligt de gemiddelde prijs boven een half miljoen, € 502.000,- om precies te zijn. Toch is het volgens de NVM wat rustiger op de woningmarkt en gaat de prijsstijging minder snel. “De grootste gekte is eraf. Het lijkt erop dat er minder vaak hoge (over)biedingen en meer woonkansen op de beste plek zijn”, meldt de vereniging. Ook het aantal verkochte woningen in het afgelopen kwartaal lag hoog, maar deze cijfers geven een vertekend beeld van de woningnood, geeft NVM aan. Voormalige huurwoningen die worden verkocht zijn de ‘grote motor’ achter het ruimere aanbod. Het is dus een verschuiving, die voor het totaal aantal woningzoekenden weinig oplost.
De duurste gemeente is Bloemendaal met gemiddeld € 1.188.100,- per verkocht huis. De goedkoopste gemeente is Pekela met een gemiddelde prijs van € 272.100,-.
