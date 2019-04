Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of tulpen plukken. Bollentelers en Eilandmarketing Goeree-Overflakkee hebben daarom in samenwerking diverse borden langs de tulpenvelden geplaatst met de boodschap 'Geniet van de tulpen, respecteer het gewas'. Hiermee wordt passanten op positieve wijze gevraagd om de tulpenvelden niet te beschadigen.

Geniet van de tulpen

Goeree-Overflakkee, staat bekend om haar mooie kleurrijke tulpenvelden. Het komt voor dat mensen door de gewassen lopen en tulpen plukken. Aangezien dit leidt tot onherstelbare schade aan de bloembol is dit niet toegestaan. Het lopen langs de velden is wel toegestaan. Jacob Jan Dogterom van Dogterom Flowerbulbs: "We willen iedereen uitnodigen te genieten van het zicht op de tulpenvelden, maar ook vragen om niet de gewassen in te gaan. Zo zorgen we samen voor een mooi kleurrijk Goeree-Overflakkee en kunnen we met elkaar blijven genieten van onze trots."

Belangrijke sector

Nederland is een belangrijke leverancier van tulpen en tulpenbollen, ruim 80% van alle tulpen die wereldwijd worden verkocht komen uit Nederland. De tulpenbollenkweek is ook een belangrijke sector op Goeree-Overflakkee, het eiland levert 7% van alle Nederlandse tulpenbollen. De grond op het eiland is erg geschikt voor het kweken van de kleurrijke bloemen. Tulpenbollen worden gewoonlijk in oktober en november geplant. De bloeiperiode loopt van maart tot en met april.

Tulpenwandeltocht

Een prima manier om te genieten van de tulpen is de jaarlijkse Tulpenwandeltocht. Dit jaar vindt deze plaats op 20 april 2019. Meer informatie over de tocht is te vinden op www.vvvgoeree-overflakkee.nl.