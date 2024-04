Gewijzigde inzameldagen afval

Op Goeree-Overflakkee zijn de inzameldagen aangepast. Het restafval wordt voortaan slechts 1x per vier weken opgehaald. Hierdoor kan het voorkomen dat het afval vanaf nu op een andere dag wordt opgehaald dan inwoners gewend zijn. De gemeente vraagt inwoners daarom te controleren of er op hun postcode wijzigingen zijn, om te voorkomen dat men per ongeluk op de verkeerde dag de container aanbiedt of de pmd-zak te vroeg of te laat aan de kroonring hangt.

De juiste inzameldagen staan vermeld in de RAD-app en de Afvalkalender op de website. Hier staan de schema's voor heel 2024 waarop per postcode de container wordt geleegd en pmd-zak(ken) worden opgehaald.

De dienstverlening aan de gemeente Goeree-Overflakkee is gericht op een verbeterde service en efficiëntie in afvalinzameling. Dit helpt de kosten in de hand te houden en inwoners te ondersteunen bij het gescheiden aanbieden van afval. Uit gegevens blijkt dat het merendeel van de inwoners van Goeree-Overflakkee niet bij elk inzamelmoment hun restafvalcontainer aanbiedt. Ongeveer 83% van de huishoudens doet dit nu al minder dan 1x per vier weken (minder dan 13x per jaar).

De overstap naar 1x per vier weken inzameling in plaats van 1x per twee weken helpt de gemeente om de afvalstoffenheffing laag te houden door minder voertuigbewegingen en daarbij duurzamer te opereren.

De nieuwe inzamelplanning is te vinden via https://www.radbv.nl/wijzigingen2024go



Door Internetredactie Omroep Archipel