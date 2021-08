Gezond Natuur Wandelen op Goeree-Overflakkee

Elke donderdagmorgen vertrekken om 10:00 uur natuurliefhebbers voor een wandeling in de omgeving. De start is bij het Diekhuus in Middelharnis. Ze wandelen in een rustig tempo één tot anderhalf uur. Onderweg wordt er op een aantal plaatsen wat verteld over de natuur op die plek. De wandelingen zijn gratis, en voor alle leeftijden, van te voren opgeven is niet nodig.

Meer informatie is te verkrijgen bij Cor Tanis c.tanis1@telfort.nl, of kijk op de site: www.gezondnatuurwandelen.nl