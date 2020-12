Gift van 48.500 euro voor meer veiligheid tijdens operaties

Vrijdag 4 december 2020 heeft de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een grote cheque uitgereikt aan de afdeling OK van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Met het bedrag van maar liefst € 48.500 kan het Dirkslandse ziekenhuis apparatuur aanschaffen om het toedienen van medicatie aan patiënten in de operatiekamer op een andere manier te controleren. Hiermee zal de patiëntveiligheid nog verder verbeteren.

Jacques Henkelman, afdelingshoofd OK & CSA: “We zijn ontzettend blij met deze schenking. Het apparaat dat we van dit bedrag aanschaffen, zorgt ervoor dat de tijdens een operatie toegediende medicatie altijd juist is. Het apparaat controleert voordat de medewerker het toedient of dit het juiste medicijn is. Nu gebeurt deze controle nog door een andere collega die op dat moment ook in de operatiekamer aanwezig is. Als het nieuwe apparaat dit overneemt, hoeven de medewerkers elkaar tijdens een operatie niet meer te storen voor deze zogeheten ‘dubbel-checks’ en kan iedereen door blijven gaan met hun taken. Dit is beter voor de concentratie en verhoogt de patiëntveiligheid. Met dit bedrag kunnen we op iedere operatiekamer een apparaat plaatsen.”

“Dit sluit helemaal aan op het doel van onze stichting”, vertelt Karel Olsthoorn, voorzitter van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. “Het geld dat wij als stichting ontvangen vanuit giften, donaties en legaten, stellen wij beschikbaar aan het ziekenhuis voor projecten die de zorg, diagnostiek en behandeling van patiënten verbeteren. Het ziekenhuisbudget biedt te weinig mogelijkheden voor deze belangrijke extra’s, daarom zetten wij ons als stichting in om juist die zaken te realiseren.” Wilt u ook vriend worden van het ziekenhuis? Kijk dan voor meer informatie op: www.vrienden.zhsdirksland.nl.